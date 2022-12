Le prince Harry décrit le «coin» avec son frère William dans les derniers épisodes de Harry et Meghan

Le prince Harry et son épouse Meghan ont accumulé de nouvelles critiques sur la famille royale britannique dans de nouveaux épisodes de leur série documentaire Netflix publiée jeudi, accusant son frère aîné, le prince William, de faire partie des attaques médiatiques.

William, désormais héritier du trône, lui avait crié dessus lorsqu’il avait envisagé de quitter son rôle royal officiel il y a près de trois ans, a déclaré Harry, tout en ajoutant qu’il pensait que la presse était responsable de la fausse couche de Meghan.

Dans la première tranche d’épisodes diffusée la semaine dernière, la famille royale britannique s’en était sortie relativement indemne. Mais dans les trois derniers, Harry accuse ses proches non seulement de ne pas avoir empêché une couverture négative dans la presse, mais de l’avoir activement encouragée.

“C’est un sale jeu. Il y a des fuites mais il y a aussi des histoires plantées”, a déclaré Harry. “Donc, si les communications [communications] l’équipe veut pouvoir supprimer une histoire négative sur son principal, ils échangeront et vous donneront quelque chose sur le principal de quelqu’un d’autre.”

REGARDER l La série commence par des critiques de longue date de la couverture médiatique : La série documentaire Harry et Meghan vise les tabloïds Les trois premiers épisodes de la série documentaire Netlfix du prince Harry et de Meghan Markle sont dépourvus de bombes, mais ne peignent toujours pas la famille royale sous un jour flatteur. Au lieu de cela, il vise principalement la presse tabloïd, qui, selon le couple, a alimenté le racisme.

Harry a déploré “le fossé créé entre moi et mon frère”.

Il a dit que lui et son frère aîné William, l’héritier du trône, avaient vu ce qui s’était passé avec le bureau de leur père, le roi Charles, et avaient convenu de ne jamais le répéter.

“Je préférerais de loin être détruit dans la presse plutôt que de jouer avec ce jeu, ou cette affaire de commerce”, a déclaré Harry. “Voir le bureau de mon frère copier la même chose que nous avions promis de ne jamais faire tous les deux, c’était déchirant.”

“Vol de la liberté” du Canada

Le duc et la duchesse de Sussex, comme Harry et Meghan sont officiellement connus, ont démissionné de leurs fonctions royales en mars 2020, affirmant qu’ils voulaient se forger une nouvelle vie aux États-Unis loin du harcèlement médiatique, qui, selon le couple, avait menacé de détruire leur mental. santé.

Comme illustré dans Netflix Harry et MeghanHarry est montré en train de se filmer à bord d’un avion sur ce qu’il décrit comme un “vol de la liberté” vers la Californie d’où le couple séjournait en Colombie-Britannique.

REGARDER l Meghan raconte les inquiétudes des paparazzis à Toronto après la révélation de Harry: Décomposer les docuseries de Harry et Meghan La journaliste de diffusion et commentatrice royale Afua Hagan décompose les moments clés des nouvelles docuseries Netflix de Harry et Meghan et les ramifications que cela pourrait avoir pour eux et la famille royale dans son ensemble.

Il a raconté les détails d’un sommet de crise tenu au domaine de Sandringham deux mois plus tôt auquel il avait assisté avec feu la reine Elizabeth, Charles et William.

“C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus, et mon père a dit des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies, et ma grand-mère s’est assise tranquillement là et a en quelque sorte tout compris”, a-t-il déclaré.

Buckingham Palace et le bureau de William, Kensington Palace, ont déclaré qu’ils ne commenteraient pas les documentaires.

Une source royale a également déclaré que ni le palais ni les représentants de William ou d’autres membres de la famille royale n’avaient été approchés pour commenter la série elle-même, contredisant une déclaration de Netflix indiquant qu’ils avaient refusé de commenter.

Grossesse affectée par des histoires négatives : Harry

Dans une autre scène du documentaire, le couple a été montré en train de parler d’un ancien assistant principal de William, qui a fourni des preuves dans le cadre d’un procès réussi en matière de confidentialité que Meghan avait intenté contre le journal Mail on Sunday pour avoir publié une lettre qu’elle avait écrite à son ancien père.

Dans son témoignage, l’ancien assistant, Jason Knauf, qui avait également travaillé pour le couple, a suggéré que Meghan était au courant à l’époque que la lettre pouvait fuir.

“C’est ton frère. Je ne dirai rien sur ton frère, mais c’est tellement évident”, a déclaré Meghan.

Netflix a inclus une déclaration d’un représentant de Knauf, qui a déclaré que les affirmations étaient “entièrement fausses”.

Harry a également déclaré qu’il pensait que le stress de l’affaire contre le Mail avait fait perdre leur bébé à Meghan.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait”, a-t-il déclaré. “Je peux dire d’après ce que j’ai vu que la fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire.”

Il n’y a pas eu de commentaire immédiat du journal.

Alors que le couple a remporté des prix et des éloges de certains outre-Atlantique pour son travail caritatif et de défense des droits de l’homme, de retour en Grande-Bretagne, la presse les accuse de chercher à gagner des dizaines de millions de dollars avec Netflix et d’autres en utilisant leur statut royal pour attaquer constamment la monarchie.

Les journaux ont également cité d’anciens assistants royaux anonymes contestant le récit du couple dans les documentaires, affirmant qu’il y avait des inexactitudes dans leurs récits.

“La vérité est que les histoires négatives sur Harry et Meghan n’ont commencé à se répandre que lorsque leur comportement est devenu si odieux qu’il était impossible de se cacher”, a écrit Rebecca English, rédactrice en chef du Daily Mail.