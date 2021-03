Le prince Harry décrit la séparation de la vie royale comme «  incroyablement difficile  »

Le prince Harry dit que le processus de séparation de la vie royale a été très difficile pour lui et sa femme, Meghan.

Dans une interview avec Oprah Winfrey, Harry a évoqué la mémoire de sa défunte mère, la princesse Diana, qui a dû trouver son chemin seule après le divorce du prince Charles.

«Je suis juste vraiment soulagé et heureux d’être assis ici à te parler avec ma femme à mes côtés, parce que je ne peux pas commencer à imaginer ce que ça a dû être pour elle de traverser ce processus par elle-même il y a toutes ces années,» Harry dit, ajoutant, parce que cela a été incroyablement difficile pour eux deux.

« Mais au moins, nous nous sommes l’un l’autre », a déclaré Harry, dans un clip de l’interview spéciale, qui devrait être diffusée le 7 mars sur CBS et le lendemain en Grande-Bretagne. Diana a été montrée sur une photo tenant le tout-petit Harry alors qu’il faisait les commentaires. Sa mère est décédée en 1997 des suites d’un accident de voiture.

Harry et Meghan étaient assis en face de Winfrey et côte à côte, se tenant la main pendant l’interview qui a été menée dans un jardin luxuriant. Meghan, qui a récemment annoncé qu’elle était enceinte du deuxième enfant du couple, portait une robe noire de style empire avec des broderies. Harry portait un costume gris clair et une chemise de ville blanche, moins une cravate.

En tant que Meghan Markle, l’acteur a joué dans le drame juridique télévisé Suits. Elle a épousé le petit-fils de la reine Elizabeth II au château de Windsor en mai 2018, et leur fils, Archie, est né un an plus tard.

Le bref clip promotionnel était l’un des deux diffusés dimanche pendant le magazine d’information CBS 60 Minutes. Les questions et commentaires de Winfreys étaient prédominants dans l’autre clip, y compris sa déclaration selon laquelle, vous avez dit des choses assez choquantes ici, sans indication de ce à quoi elle faisait référence. Meghan n’a pas été entendue dans les clips.

Harry et Meghan se sont éloignés de la vie royale à plein temps en mars 2020, mécontents de l’examen minutieux des médias et des restrictions de leurs rôles. Ils ont cité ce qu’ils ont décrit comme les intrusions et les attitudes racistes des médias britanniques envers la duchesse, qui est afro-américaine.

Il a été convenu que la situation serait réexaminée après un an. Vendredi, le palais de Buckingham a confirmé que le couple ne reprendrait pas ses fonctions royales et Harry renoncera à ses titres militaires honorifiques, décision qui rendra formelle et définitive les couples séparés de la famille royale.

Le couple, également connu sous le nom de duc et de duchesse de Sussex, a vérifié qu’ils ne reviendraient pas en tant que membres actifs de la famille royale.

Un porte-parole du couple a répondu aux suggestions selon lesquelles Meghan et Harry n’étaient pas dévoués au devoir.

Comme en témoigne leur travail au cours de l’année écoulée, le duc et la duchesse de Sussex restent attachés à leur devoir et à leur service au Royaume-Uni et dans le monde entier, et ont offert leur soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées quel que soit leur rôle officiel, le porte-parole. dit dans un communiqué.