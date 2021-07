Le PRINCE Harry a déclenché un « tsunami de peur » dans la famille royale à cause de ses mémoires secrètes révélatrices, a-t-on appris.

Harry a annoncé hier un accord de publication sans précédent pour ses mémoires de vie – dont la sortie est prévue pour l’année du jubilé de platine de la reine.

Le prince Harry va révéler les « hauts et les bas » de la vie de royal dans un mémoire révélateur

Le livre couvrira sa sortie et celle de Meghan Markle de The Firm Crédit : PA

Le duc de Sussex, 36 ans, a secrètement écrit le livre détaillant sa vie de royal, sa relation avec Meghan Markle, 39 ans, Megxit et l’éducation de leurs enfants, Lilibet et Archie.

Il a travaillé avec le nègre JR Moehringer, lauréat du prix Pulitzer, sur le livre encore sans titre qui sortira en 2022.

Les experts de l’édition ont estimé qu’Harry aurait pu recevoir une avance de 14,6 millions de livres sterling (20 millions de dollars) pour son histoire.

L’annonce choc intervient après que l’interview explosive de Harry et Meghan avec Oprah Winfrey a secoué le palais.

Il vient comme :

Une source a déclaré au Mirror que le livre de Harry avait envoyé des ondes de choc dans les cercles du palais.

La source a déclaré: « Depuis qu’ils ont quitté la vie royale, Harry et Meghan ont revendiqué après affirmation la façon dont ils prétendent avoir été traités.

« Ils disent que c’est leur vérité, mais il n’y a jamais qu’une seule vérité.

«Depuis leur entretien avec Oprah Winfrey, les tensions sont devenues très vives, car une grande partie de ce qu’ils ont dit s’est depuis avérée au mieux peu fiable.

«Il y a maintenant un tsunami de peur parmi les membres de la famille royale à propos de ce qu’écrira Harry.

« Beaucoup espèrent qu’il pourra corriger certaines choses mais n’ont pas beaucoup d’espoir. »

Ce matin, l’expert royal Duncan Larombe a déclaré que les mémoires de GMB Harry seraient « l’étoffe de cauchemars » pour la famille royale.

La nouvelle du livre de Harry a été publiée par Page Six et confirmée dans un communiqué sur le site Web des Sussex, Archewell.

On ne sait pas s’il avait prévenu la reine avant la nuit dernière – avec des affirmations selon lesquelles papa Charles a été surpris par la nouvelle.

Harry a rencontré son frère William lors de l’inauguration de la statue de leur mère Diana ce mois-ci Crédit : PA

Piers Morgan a réagi à la nouvelle du nouveau mémoire sur les réseaux sociaux Crédit : Getty

Un porte-parole de Harry a déclaré hier soir qu’il n’avait parlé du livre à sa famille, y compris à la reine, que « très récemment ».

Dans une déclaration de son manoir de 11 millions de livres sterling à Montecito, en Californie, Harry a déclaré: «J’écris ceci non pas en tant que prince que je suis né, mais en tant qu’homme que je suis devenu.

« J’ai porté de nombreux chapeaux au fil des ans, au propre comme au figuré, et j’espère qu’en racontant mon histoire – les hauts et les bas, les erreurs, les leçons apprises – je peux aider à montrer que peu importe d’où nous venons, nous avons plus en commun que nous ne le pensons.

« Je suis profondément reconnaissant d’avoir l’opportunité de partager ce que j’ai appris au cours de ma vie jusqu’à présent et j’ai hâte que les gens lisent un récit de première main de ma vie qui soit exact et totalement véridique. »

Le Sun a annoncé la nouvelle aux assistants de Clarence House alors que Charles était à une réception à Lostwithiel, Cornwall, à 18h30.

Il était clair que les assistants n’avaient aucune idée que le livre était écrit ou même annoncé. L’un d’eux a dit simplement : « Oh mon Dieu. »

Des sources bien placées ont déclaré que les responsables du palais de Buckingham n’avaient pas eu connaissance du livre.

Le duc a déclaré qu’il ferait don de ses bénéfices du livre à une œuvre caritative.

L’éditeur a déclaré qu’il s’agissait d’une autobiographie «honnête» et «intime» – suscitant la crainte de nouvelles révélations après que son entretien avec Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme.

Hier soir, les critiques ont hurlé de dérision après que le biographe Omid Scobie a tweeté que le prince Harry était « prêt à raconter son histoire ».

Piers Morgan, utilisant des emojis qui pleurent et rire, a répondu : « Prêt à raconter son histoire ? Prince Privacy n’a pas cessé de japper, de pleurnicher et de saccager sa famille toute l’année sanglante.

La biographe royale Ingrid Seward a ajouté: « Je trouve extraordinaire qu’Harry ressente le besoin de le faire. »

L’interview de Harry Oprah avec Meghan a accusé la famille royale de racisme Crédit : AFP