Le prince Harry déclare qu’il veut que son père et son frère “reviennent”, allègue la plantation d’histoires dans les prochaines interviews

Le prince Harry sera assis pour deux entretiens révélateurs ce week-end prochain.

Dans l’une des réunions, le duc de Sussex déclare qu’il veut que son frère et son père “reviennent”, tout en alléguant que des histoires ont été racontées alors que lui et sa femme, Meghan Markle, tentaient de se retirer de leurs fonctions royales. Les deux interviews doivent être diffusées avant la publication de ses mémoires, “Spare”, le 10 janvier.

Les deux interviews de Harry seront diffusées en première le dimanche 8 janvier, lorsqu’il s’entretiendra avec Tom Bradby d’ITV ainsi qu’avec Anderson Cooper pour sa première interview aux États-Unis sur “60 Minutes”.

“Ils n’ont montré aucune volonté de se réconcilier”, dit Harry dans un clip promotionnel pour son interview avec ITV. “J’aimerais récupérer mon père. J’aimerais récupérer mon frère”, a-t-il ajouté à propos du roi Charles et du prince William.

Harry a également été montré en disant qu ‘”ils ont l’impression qu’il vaut mieux nous garder d’une manière ou d’une autre comme les méchants” – bien qu’il ne soit pas clair à qui il faisait référence.

Le prince Harry a également évoqué des histoires divulguées par le palais dans un nouveau segment d’une minute partagé par CBS News où Cooper est vu interrogeant le prince Harry sur sa décision de rendre public alors qu’il s’éloignait de la famille royale.

“Et chaque fois que j’ai essayé de le faire en privé, il y a eu des briefings et des fuites et des histoires contre moi et ma femme”, répond le prince Harry dans le clip.

Harry poursuit en déclarant que le palais a des réunions avec les médias où les journalistes reçoivent des “informations à la cuillère” pour ensuite écrire une histoire.

Le royal a également allégué que le palais avait déclaré qu’il ne pouvait pas publier de déclaration pour le “protéger” lui et sa famille tout en faisant le contraire pour les autres membres de la famille royale.

“Il arrive un moment où le silence est une trahison”, a déclaré le prince Harry à Cooper.

Harry a également fait des affirmations similaires concernant le palais couvrant d’autres membres royaux dans les dernières docuseries Netflix du couple, “Harry & Meghan”.

Le prince Harry a déclaré que lui et Markle avaient été victimes d'”éclairage au gaz institutionnel” tout en alléguant que le palais était “heureux de mentir” pour protéger son frère, le prince William.

La popularité de Harry et Meghan auprès du public britannique a pris un coup depuis la sortie des docu-séries, un récent sondage réalisé par YouGov au Royaume-Uni pour le compte du Times révélant que près de la moitié des personnes interrogées pensent que le prince devrait être dépouillé de son titre royal. .

Le livre “tout dire” devrait sortir sur les tablettes deux jours seulement après les deux interviews de Harry.

L’expert royal Shannon Felton Spence avait précédemment déclaré à Fox News Digital que la famille royale surveillerait “de près” la sortie de son livre, car le contenu des mémoires pourrait s’avérer préjudiciable à la réputation de la famille.

L’Associated Press a contribué à ce rapport