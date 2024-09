Le prince Harry déclare que « c’est devenu très vite Meghan contre Kate » alors que les quatre fabuleux se sont effondrés | Royal | Actualités

Le prince Harry a déclaré que la situation était devenue « Meghan contre Kate » très rapidement après que son frère, le prince William, et son épouse, la princesse Kate, n’aient pas réussi à accueillir Meghan dans la firme alors que les soi-disant « Fab Four » s’effondraient.

Dans des images exhumées, présentées ci-dessous, tirées d’une interview que le prince Harry a eue avec Tom Bradbury pour ITV l’année dernière, le duc de Sussex, 39 ans, a discuté de la relation entre sa femme et la princesse de Galles et des raisons pour lesquelles leur quatuor s’est rapidement désintégré.

« Je pensais que nous quatre nous rapprocherions de William et moi. Nous pourrions sortir et travailler ensemble », a déclaré Harry. « J’ai toujours espéré que nous nous entendrions tous les quatre, mais très vite, nous sommes devenus Meghan contre Kate. »

C’était en partie la faute de la presse, a déclaré Harry, mais aussi parce que Meghan ne s’était pas sentie la bienvenue auprès de William et Kate.

« Et certaines des choses que mon frère et ma belle-sœur ont faites, certaines de leurs manières d’agir et de se comporter », a dit Harry. Bradby a interjeté : « Que voulez-vous dire précisément ? »