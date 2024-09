Le prince Harry décide de rompre le cycle des traumatismes de l’enfance avec Archie et Lilibet

Le prince Harry a juré de briser le cycle des traumatismes de l’enfance et d’offrir à ses enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet, un environnement stable et aimant.

Le duc de Sussex a grandi en observant la relation tumultueuse de ses parents, alors le prince Charles et la défunte princesse Diana, qui s’est terminée par un divorce.

Selon un expert royal, Harry aspirait à un sentiment d’« épanouissement personnel » en grandissant, mais il l’a désormais trouvé dans la paternité.

Parler avec Magazine OK!, La correspondante royale Jennie Bond a décrit Harry comme un père exceptionnellement impliqué, savourant son rôle et donnant la priorité à sa famille.

« Je pense qu’il savoure son rôle de parent et qu’il joue le rôle le plus complet possible dans la vie de ses deux tout-petits », a déclaré Jennie à la publication.

« Il a la chance de pouvoir partager la majeure partie de leur vie, donc je suis sûr qu’Harry est un père dévoué et qu’il n’est pas étranger au changement de couches ou aux trajets à l’école.

« Je pense qu’il trouve dans sa petite famille la sécurité et l’ancrage qui lui manquaient cruellement dans sa propre enfance brisée. »

Bond a noté que les expériences d’Harry l’ont rendu encore plus déterminé à donner à ses enfants une éducation parfaite. « Il est difficile de savoir exactement quand les dommages causés par le mariage brisé de ses parents ont commencé à faire leur effet sur Harry », a-t-elle déclaré.

« Il n’avait que huit ans lorsque Charles et Diana se séparèrent officiellement, mais il avait été témoin des difficultés conjugales bien avant cela.

« Je suis sûr que l’insécurité de sa propre enfance l’a rendu d’autant plus déterminé à donner à ses enfants une éducation parfaite et à les envelopper dans une bulle d’amour et de conscience de l’amour entre leurs parents. »