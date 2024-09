Le prince Harry « décide de la meilleure façon d’avancer » au milieu des problèmes familiaux

L’ancien majordome royal Grant Harrold a offert une perspective positive sur la décision du prince Harry de poursuivre le travail caritatif de sa mère, notamment dans le déminage.

S’exprimant sur GB News, Harrold a suggéré que cela pourrait être la réponse à l’orientation future d’Harry en tant que membre de la famille royale non-travailleur.

« Peut-être qu'il a décidé avec son équipe que la meilleure façon d'avancer en tant que membre non-travailleur de la famille royale est de continuer l'héritage de sa mère et peut-être de se concentrer sur les œuvres caritatives, le travail, ce dans quoi elle était exactement impliquée », a déclaré Harrold. Ces commentaires interviennent alors qu'Harry se prépare pour une série d'engagements à New York, notamment des événements avec The HALO Trust et le Diana Award.

Lors de sa prochaine visite à New York, Harry participera à des événements en faveur de causes chères à sa mère. Lundi, il devrait assister à un événement caritatif organisé par The HALO Trust, une organisation qui a acquis une renommée internationale lorsque la princesse Diana a traversé un champ de mines en Angola en 1997. Le duc fera également une apparition au nom du Diana Award, créé pour refléter la conviction de la défunte princesse dans le pouvoir des jeunes à changer le monde.

Ces engagements, qui se déroulent pendant la semaine de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies et la semaine du climat, démontrent l'engagement d'Harry à poursuivre le travail inachevé de Diana en matière de déminage et d'autonomisation des jeunes. Harrold a souligné la nature personnelle du travail caritatif de Diana, suggérant qu'il était logique que Harry le poursuive. « Normalement, ces œuvres caritatives sont abandonnées car une grande partie de ce qu'elle faisait était très personnel », a-t-il expliqué sur GB News. L'ancien majordome royal a ajouté : « C'était des choses très personnelles pour elle, comme son fils l'a fait. Il est donc logique qu'il ait le sentiment que c'est une façon d'aller de l'avant. » Selon Harrold, cette approche pourrait donner à Harry une orientation significative dans sa vie professionnelle en dehors de la famille royale.