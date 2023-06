Le prince Harry déchiré par Kelly Osbourne dans une diatribe cinglante: « La vie de tout le monde était dure à foutre »

Kelly Osbourne a déchiré le prince Harry pour « gémissements » et « plaintes ».

Osbourne est apparue sur le podcast « I’ve Had It », où elle a parlé de l’attitude du duc de Sussex envers la vie, le qualifiant de « f—ing t—« .

« [He’s like]’Malheur à moi, je suis le seul à avoir eu des problèmes mentaux, ma vie était si dure' », a déclaré Osbourne.

« La vie de tout le monde était vraiment dure », a-t-elle ajouté. « Tu étais le prince d’un putain de pays qui s’est déguisé en putain de nazi, et maintenant tu essaies de revenir en tant que pape. Suce. »

PRINCE HARRY, L’OFFRE SPOTIFY DE MEGHAN MARKLE SE TERMINE APRÈS LA SAISON 1 DU PODCAST « ARCHETYPES »

Un représentant du prince Harry n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

Le prince Harry et son épouse Meghan Markle sont revenus dans les gros titres après que le couple royal n’aurait pas été invité au premier Trooping the Colour du roi Charles.

L’expert royal Richard Fitzwilliams a déclaré à Fox News Digital qu’il n’était pas nécessaire d’inviter le couple après leurs révélations explosives. Le couple s’est assis pour une interview télévisée de deux heures avec Oprah Winfrey en 2021, a lancé une série Netflix en six parties sur leur vie ensemble fin 2022, et Harry a publié ses mémoires les plus vendues « Spare » en janvier.

« Les informations selon lesquelles Harry n’a pas été invité à Trooping the Colour sont tout à fait logiques », a déclaré Fitzwilliams. « Son éloignement avec sa famille semble total. Les Sussex sont, comme le voit le palais, devenus des voyous. »

« Les Sussex étaient présents l’année dernière, mais uniquement parce que c’était l’une des célébrations du jubilé de platine de la reine, et ils étaient à peine visibles. Une litanie d’attaques récentes, y compris ceux des mémoires de Harry « Spare » et les interviews qui l’ont entouré plus récemment, ont souligné la rupture, comme l’a également fait sa brève apparition au couronnement. »

REGARDER: LA REINE CAMILLA ‘FURIOUS’ AVEC LE PRINCE HARRY SUR ‘SPARE’

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Le duc et la duchesse de Sussex se sont également séparés de Spotify – après une saison du podcast de Markle, « Archetypes ».

En décembre 2020, le couple a signé un contrat de podcasting de trois ans qui, selon des sources du secteur, valait entre 15 et 18 millions de dollars, a rapporté Forbes. Certains rapports ont indiqué que l’accord valait jusqu’à 25 millions de dollars.

« Spotify et Archewell Audio ont mutuellement convenu de se séparer et sont fiers de la série que nous avons réalisée ensemble », a déclaré un communiqué conjoint de Spotify et Archewell envoyé à FOX Business.

On ne sait pas pourquoi « Archetypes », animée par l’ancienne actrice américaine quitte la plate-forme.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Stephanie Nolasco de Fox News Digital a contribué à ce rapport.