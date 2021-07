Le prince Harry «déchiré» entre Meghan Markle et la famille royale après avoir tout sacrifié pour elle, révèle un expert royal

LE PRINCE Harry est « déchiré » entre Meghan Markle et la famille royale – après avoir « tout sacrifié » pour sa femme, a affirmé un expert.

L’initié du palais Duncan Larcombe – auteur de Prince Harry: The Inside Story – affirme que les Sussex pourraient devoir se battre pour leur mariage à moins qu’ils ne puissent « faire un compromis ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur Meghan et Harry pour les dernières mises à jour

Harry a « tout sacrifié » pour sa femme – et se sentira « déchiré » après son retour au Royaume-Uni, a affirmé un expert royal Crédit : AFP

Et il a déclaré que le duc se sentirait en conflit après avoir rencontré son frère William à Londres la semaine dernière pour le dévoilement d’une statue dédiée à la princesse Diana.

Il vient comme :

Il a déclaré au magazine Closer : « Harry et Meghan semblent penser qu’ils peuvent coexister dans ces deux mondes – le monde de la famille royale britannique et celui des célébrités américaines.

« Harry aime la vie américaine maintenant – mais il est toujours en phase de lune de miel.

« Je pense que revenir et voir son frère, en particulier dans le contexte très émouvant d’un mémorial pour leur mère, le fera peut-être se demander pourquoi il a tout abandonné. »

Harry et William semblaient être en grande forme lorsqu’ils se sont rencontrés face à face pour la première fois depuis les funérailles de leur grand-père la semaine dernière.

Les deux portaient du bleu marine et reflétaient même le langage corporel de l’autre alors qu’ils discutaient dans le Sunken Garden de Kensington Palace.

Le duc de Sussex semblait particulièrement ravi d’être à la maison et a souri brillamment en saluant le frère et les deux sœurs de Diana lors de la cérémonie.

Meghan est restée à la maison à Los Angeles avec son fils Archie, deux ans, et sa fille nouveau-née Lilibet Diana.

Duncan Larcombe dit que le couple doit trouver un moyen de faire un compromis – ou Harry sera «déchiré» pour toujours entre son mariage et la famille royale Crédit : AP

Le duc a à peine vu ses proches – photographiés ici à son mariage – depuis son déménagement à Los Angeles l’année dernière Crédit : AFP

Elle n’est pas retournée au Royaume-Uni depuis son arrivée aux États-Unis – bien que l’on pense qu’elle reviendra pour le jubilé de platine de la reine l’année prochaine.

Les retrouvailles peuvent être tendues après la diffusion de l’interview de Meghan et Harry avec Oprah en mars.

Le duc a ensuite révélé d’autres bombes dans d’autres interviews, affirmant qu’il avait subi une « négligence totale » au cours de sa vie de « cauchemar » en tant que royal senior.

Il a réservé une critique particulière au père Charles, qui, selon lui, l’a fait « souffrir », bien que même la reine n’ait pas réussi à échapper à l’explosion car son petit-fils a déclaré qu’il avait subi une « douleur génétique ».

Pendant ce temps, la duchesse a été entraînée dans une rangée d’intimidation après qu’il a été affirmé que son comportement avait forcé au moins deux membres du personnel du palais à démissionner.

Elle et Harry nient avec véhémence les allégations, les qualifiant de « campagne de diffamation calculée ».

Duncan a déclaré: « Les relations totalement sacrifiées d’Harry avec sa famille pour sa nouvelle vie avec Meghan, et les choses semblent avoir été faites à sa manière et avec ses besoins en premier.

« Mais, finalement, Harry voudra et aura besoin de sa famille – ils sont sa chair et son sang. »

Il est retourné au Royaume-Uni pour le dévoilement d’une statue dédiée à sa défunte mère la semaine dernière Crédit : PA

Lui et William sont apparus en bonne forme lors de l’événement poignant et ont même publié une déclaration commune Crédit : AP

À moins que le couple ne s’entende sur une voie à suivre avec la famille royale, leur mariage pourrait bien en souffrir, a-t-il affirmé.

« Je pense qu’Harry et Meghan devront faire des compromis pour que les choses fonctionnent avec la famille royale, et même pour sauver leur mariage – car il y aura un moment où il sera déchiré entre le monde de Meghan et sa propre famille », a-t-il déclaré.

« Ils doivent planifier ce qu’ils disent et font pour aller de l’avant et communiquer avec la famille royale, s’ils veulent avoir une relation avec la famille de Harry. »

Ailleurs, le copain de Meghan et Harry dit qu’il y a toujours une « distance » entre les frères – malgré leurs sourires « authentiques » lors du dévoilement de la statue.

Omid Scobie, qui a co-écrit la biographie Finding Freedom, a déclaré: « Ces sourires que nous avons vus sur leurs visages étaient très authentiques.

« Je suis sûr qu’il y avait une énorme quantité de chaleur entre les frères à ce moment-là, simplement par l’acte de ce qu’ils faisaient. »

Mais malgré cela, a-t-il dit, les tensions ne se sont pas complètement apaisées.

« Est-ce que cela signifie qu’il y a eu des conversations et des pourparlers de paix lors de ce voyage ? » il a dit.

« Absolument pas.

« Cette distance avec les frères reste là alors qu’Harry retourne aux États-Unis et que William continue sa vie ici. »

Mais Duncan dit que lui et Meghan doivent trouver un moyen de se réconcilier avec la famille royale Crédit : Splash