Harry a dit qu’il « ne peut pas imaginer ce que cela a dû être » pour Diana de vivre une expérience similaire, dans l’une des deux vidéos publiées par le programme.

La discussion est la première interview que le couple a donnée ensemble depuis qu’ils ont quitté leur poste de membres actifs de la famille royale l’année dernière.

«Je suis juste vraiment soulagé et heureux d’être assis ici à te parler avec ma femme à mes côtés,» dit Harry dans le clip. « Parce que je ne peux pas commencer à imaginer ce que cela a dû être pour elle, traverser ce processus par elle-même il y a toutes ces années. »

« Cela a été incroyablement difficile pour nous deux, mais au moins nous nous sommes rencontrés », a-t-il déclaré, assis à côté de Meghan dans un décor extérieur.

Dans un autre clip, Harry ajoute que «sa plus grande préoccupation était que l’histoire se répète», apparemment une autre référence à l’expérience de sa mère.

Diana s’est séparée du prince Charles et a été largement rejetée par la famille royale lors d’une rupture très médiatisée au cours des années 1990. Elle est décédée dans un accident de voiture en 1997 et Harry a fréquemment critiqué l’intense couverture médiatique dont elle a fait face comme facteur contributif à sa mort.

Les clips montrent également Winfrey posant à Meghan et Harry une série de questions, bien que leurs réponses ne soient pas vues. À un moment donné, l’intervieweur dit au couple qu’il n’y a «aucun sujet interdit» dans la discussion, et elle dit plus tard «vous avez dit des choses assez choquantes ici».

«Étiez-vous silencieux ou avez-vous été réduit au silence? Winfrey demande à Meghan à un autre moment de la promo, ce qui coupe rapidement la réponse de la duchesse. On n’entend parler de Meghan dans aucun des clips promotionnels.

L’interview devrait être diffusée le 7 mars et devrait aborder un certain nombre de sujets, notamment le soutien que Meghan a reçu de la famille royale.

Harry et Meghan n’ont pas pris part à des engagements médiatiques dans l’année depuis qu’ils se sont éloignés de la famille royale, une décision qui a provoqué une crise au palais de Buckingham au début de 2020.

Mais la semaine dernière, Harry a parlé de la décision dans un long segment sur « Late Late Show » de James Corden, alors que le couple commençait à s’engager avec des personnalités médiatiques plus amicales.

« Nous savons tous à quoi peut ressembler la presse britannique, et cela détruisait ma santé mentale », a déclaré Harry lors du segment avec Corden. « J’étais comme, c’est toxique. Alors j’ai fait ce que n’importe quel mari et ce que n’importe quel père ferait. »

Il a été confirmé en février que le couple ne reviendrait pas en tant que membres actifs de la famille royale.