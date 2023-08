Le prince Harry critiqué pour une nouvelle photo montrant des cheveux plus épais après s’être moqué du prince William dans ses mémoires

Les observateurs royaux ont interrogé une nouvelle photo du prince Harry qui montre une chevelure apparemment plus épaisse et plus foncée que celle récemment documentée.

La photo a été publiée sur la page de profil du prince Harry pour la startup technologique en santé mentale BetterUp, qu’il a rejoint en 2021.

Le prince Harry détient le titre de Chief Impact Officer de l’entreprise et est décrit comme « un humanitaire, un vétéran militaire, un défenseur du bien-être mental et un écologiste » dans le profil.

Sa photo d’accompagnement montre des cheveux plus épais et plus foncés que ceux avec lesquels il a été vu ces dernières semaines.

LE PRINCE HARRY PARTAGE UN LIEU QU’IL VIVRE HEUREUX, PAS À HOLLYWOOD

Plus tôt ce mois-ci, lors d’un voyage au Japon pour l’événement Sports Values ​​- Summer Edition de l’International Sports Promotion Society (ISPS), des photos montraient le royal avec des cheveux plus clairs et plus fins par rapport à l’image sur le site Web de BetterUp.

Une vidéo partagée par Reuters de l’événement sur leur page X, anciennement connue sous le nom de Twitter, montre également la différence notable entre les deux looks du duc de Sussex.

Les internautes n’ont pas pu s’empêcher de partager leurs réflexions sur le nouveau look du prince.

« Qu’est-ce que c’est que CELA dans l’enfer photoshoppé? Mon frère, tu n’as pas beaucoup de cheveux et ce n’est pas brun », a plaisanté un utilisateur de X.

« Alors il a assombri ses cheveux et peint un peu sur le dessus. C’est pathétique », a écrit un autre.

« L’énorme calvitie du prince Harry et l’échec de la greffe de cheveux sont à la mode ! C’est KARMA. C’est ce qu’il obtient pour avoir essayé d’embarrasser William », a écrit un troisième.

Dans les mémoires explosives du prince Harry, « Spare », il a fait quelques commentaires sur la perte de cheveux de son frère, le prince William, la décrivant comme « alarmante » et « plus avancée que la mienne ».

Le prince Harry s’est un peu moqué de lui-même en devenant chauve aux Jeux Invictus de l’année dernière.

Lors de l’enregistrement d’une émission de télévision néerlandaise, il a plaisanté avec un athlète au sujet de ses cheveux clairsemés, lorsqu’il a plaisanté : « Je suis perdu ».