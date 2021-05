Le prince Harry critiqué pour ses commentaires sur le premier amendement

Le prince Harry est critiqué pour ses commentaires sur le premier amendement.

Au cours de l’épisode de jeudi du podcast « The Armchair » de Dax Shepard, le royal a parlé de la « frénésie alimentaire » des paparazzi et des médias qui s’est produite lorsque Meghan et lui ont déménagé à Los Angeles et ont discuté du premier amendement, affirmant qu’il ne le comprenait pas pleinement. , il pense que c’est « dingue ».

« Je ne veux pas commencer à suivre la voie du Premier Amendement parce que c’est un sujet énorme et dans lequel je ne comprends pas parce que je ne suis ici que depuis peu de temps, » dit Harry. « Mais, vous pouvez trouver une faille dans n’importe quoi. Et vous pouvez capitaliser ou exploiter ce qui n’est pas dit plutôt que de maintenir ce qui est dit. »

Les sénateurs et les personnalités des médias ont critiqué lundi les commentaires du royal sur les médias sociaux.

«Nous avons combattu une guerre en 1776, donc nous n’avons pas à nous soucier de ce que vous dites ou pensez», Meghan McCain a écrit sur Twitter. « Cela étant dit, vous avez choisi de chercher refuge de votre patrie ici et de prospérer parce que tout ce que notre pays a à offrir et l’une des plus grandes choses est le premier amendement – montrer un respect absolu. »

Le sénateur texan Ted Cruz a écrit sur Twitter que c’était « bien qu’il puisse dire ça. »

« Je ne pensais pas qu’Harry pourrait aller plus bas que de saccager sa grand-mère alors qu’elle pleure le prince Philip, mais l’attaque du twerp apitoyé sur la liberté d’expression lui donne un air dingue, pas la Constitution américaine, » a tweeté Piers Morgan.

Le prince Harry a lancé plus de bombes sur la vie royale britannique pendant le podcast:

Harry a comparé la vie de palais à « être dans un zoo »

S’adressant à Shepard et Monica Padman, le duc de Sussex a parlé de l’importance de la santé mentale et a comparé sa vie sous l’œil vigilant du public à se sentir comme « The Truman Show ».

Padman a demandé au prince Harry s’il se sentait comme s’il était dans une « cage » pendant ses devoirs royaux, devant se frayer un chemin dans le Commonwealth pour réconforter les autres avec un sourire sur son visage, alors qu’il traversait lui-même une période difficile.

« C’est le travail, non? Souriez et supportez-le. Continuez. J’avais au début de la vingtaine et je pensais que je ne voulais pas de ce travail, je ne veux pas être ici », a déclaré le prince Harry. « Je ne veux pas faire ça. Regarde ce que ça a fait à ma mère, comment vais-je pouvoir m’installer et avoir une femme et une famille alors que je sais que ça va se reproduire? »

Il a poursuivi: « J’ai vu derrière le rideau, j’ai vu le modèle commercial, je sais comment cette opération fonctionne et comment elle fonctionne. Je ne veux pas en faire partie. »

Shepard l’a comparé à « The Truman Show ».

«C’est un mélange entre« The Truman Show »et être dans un zoo», a déclaré le prince Harry, critiquant les médias britanniques pour avoir agi comme s’ils avaient «la propriété» de la famille royale. « Je pense que le plus gros problème pour moi était qu’en étant né dedans, tu hérites du risque qui va avec… sans choix. »

Shepard se demandait si grandir sous cet examen constant signifiait qu’il manquait des choses «banales» comme aller faire les courses avec sa mère, la princesse Diana. Le duc a dit qu’il « allait définitivement faire du shopping avec elle », mais seulement quelques fois parce qu’ils seraient « bondis » par les paparazzi.

La première rencontre entre Harry et Meghan à Londres a eu lieu dans un supermarché

Il a partagé une histoire sur la première fois que lui et Meghan se sont rencontrés pour qu’elle vienne rester avec lui à Londres lorsqu’ils sortaient ensemble.

« Nous nous sommes rencontrés dans un supermarché de Londres, prétendant que nous ne nous connaissions pas, nous envoyant des textos de l’autre côté des allées », a déclaré le prince Harry. «Il y a des gens qui me regardent, me lancent tous ces regards bizarres, viennent vers moi et me disent« salut ». «

Il a plaisanté sur le fait de porter une casquette de baseball, « regardant le sol » et essayant de rester « incognito » à l’époque. Mais maintenant, depuis son arrivée à Santa Barbara l’année dernière, le prince Harry a déclaré qu’il pouvait faire quelque chose qu’il « n’avait jamais eu la chance » de faire.

«En fait, je peux aimer lever la tête. Et en fait, je me sens différent. Mes épaules sont tombées, tout comme celle de (Markle). Et vous pouvez vous promener en vous sentant un peu plus libre.

Les animateurs de podcast ont demandé au prince Harry à quoi la duchesse Meghan s’attendait à la vie royale, notant qu’elle n’aurait pas pu penser qu’elle serait capable de vivre et de se déplacer aussi librement.

«Elle s’attendait à ce que ce soit juste, ce que tout le monde fait, je pense», a déclaré le prince Harry. « Vous vous attendez à un certain élément d’intérêt dans votre vie, mais en même temps vous vous attendez toujours à pouvoir avoir une vie privée contrairement à cette idée que chaque fois que vous mettez les pieds dehors, vous êtes pourchassé et même lorsque vous restez à l’intérieur, à cause de la façon dont les médias sociaux sont, vous êtes partout et nulle part. «

Meghan a encouragé Harry à rechercher une thérapie

Le duc de Sussex a déclaré que sa désormais épouse, la duchesse Meghan, l’avait poussé à suivre une thérapie. Il a dit qu’elle avait vu qu’il était « blessé » et en colère. Il a noté qu’il se sentait frustré de ne pas pouvoir changer les choses malgré les ressources pour le faire.

«J’étais comme, ‘OK, tu es dans cette position de privilège, arrête de te plaindre ou arrête de penser comme si tu voulais quelque chose de différent, parce que tu ne peux pas sortir. Alors, comment vas-tu faire ça différemment? tu vas rendre ta mère fière? », dit-il.

En mars, le couple a donné à Oprah Winfrey une interview explosive sur la raison pour laquelle ils ont décidé de se retirer en tant que membres supérieurs de la famille royale britannique, y compris Meghan se sentant suicidaire et ne pas obtenir l’aide qu’elle jugeait nécessaire du palais, et quelqu’un (pas le la reine ou le regretté prince Philip, expliqua plus tard Harry), exprimant sa préoccupation quant à la couleur de la peau d’Archie, le fils de Harry et Meghan.

Le prince Harry et Winfrey lancent une série sur la santé mentale sur Apple + intitulée «The Me You Can’t See», diffusée le 21 mai.

Contributeur: Maria Puente