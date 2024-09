Le prince Harry critiqué pour avoir lancé des attaques contre des patients atteints de cancer

Le statut du prince Harry en tant que benjamin de Diana vient d’être commenté par un expert qui estime qu’il n’a « aucun droit » d’infliger la même chose aux autres.

Les commentaires à ce sujet ont été partagés par la commentatrice royale Sarah Vine.

Elle a pesé sur tout dans l’un de ses commentaires pour Le courrier quotidien.

Dans cet article, elle a déclaré: «Je me suis toujours sentie désespérément désolée, non seulement pour Harry mais aussi pour William, après avoir perdu leur mère dans des circonstances aussi terribles.»

« Et même si j’admire et respecte Charles et Camilla, je peux voir que le comportement du couple pendant les années difficiles du mariage de Charles avec Diana n’a pas dû être facile pour les garçons, c’est un euphémisme. »

« Naturellement, Harry est une âme blessée. Mais souffrir énormément ne confère pas le droit d’infliger la même chose aux autres – et ce faisant, votre propre souffrance n’est pas nécessairement atténuée. Être adulte, c’est en partie en prendre conscience et essayer de mettre fin au cycle du malheur plutôt que de le perpétuer.

« Harry, cependant, a fait le contraire. Il a pris une terrible vengeance contre son père et la reine, et s’est retourné contre William et Kate sans autre raison évidente que, peut-être, leur décision de se ranger du côté du roi.

« Pas étonnant que ni William ni Charles ne veuillent le voir. En particulier, le comportement de Harry a été totalement toxique à la lumière du traitement du roi et de la princesse de Galles pour un cancer. S’il est vraiment l’âme gentille et réfléchie que prétendent ses partisans, il doit savoir dans son cœur que cela est vrai.