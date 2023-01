Le prince Harry critiqué pour avoir affirmé avoir tué 25 combattants talibans

Le prince Harry s’est attiré les critiques de certaines personnalités de la sécurité et de l’armée après avoir affirmé dans son autobiographie qu’il avait tué 25 combattants talibans alors qu’il servait pour l’armée britannique en Afghanistan.

Harry a divulgué le chiffre dans sa prochaine autobiographie “Spare”, selon le journal britannique The Daily Telegraph, qui a déclaré avoir obtenu une copie de la version espagnole du livre avant sa sortie officielle prévue le mardi 10 janvier.

“Mon numéro est 25. Ce n’est pas un numéro qui me remplit de satisfaction, mais il ne m’embarrasse pas non plus”, aurait écrit Harry. Dans une autre section, il est cité comme décrivant les insurgés talibans comme des “pièces d’échecs” retirées du plateau, plutôt que comme des personnes.

CNN n’a pas vu d’exemplaire du livre mais a demandé un exemplaire préalable du livre à l’éditeur Penguin Random House. Un certain nombre de médias britanniques ont obtenu des copies en espagnol jeudi et ont cité des extraits traduits.

Les commentaires du prince ont provoqué une vive réaction de la part des membres de la communauté militaire, des personnalités de premier plan affirmant qu’elles pourraient compromettre sa sécurité et donner une mauvaise réputation à l’armée britannique.

L’ancien conseiller à la sécurité nationale du Royaume-Uni, Kim Darroch, qui a été ambassadeur britannique aux États-Unis de 2016 à 2019, a déclaré à Sky News qu’il aurait déconseillé à Harry de faire ces déclarations. Et le colonel Richard Kemp, un officier de l’armée britannique à la retraite, a déclaré au même réseau qu’ils avaient “terni” sa réputation et “injustement” dépeint l’armée britannique sous un jour négatif.

« Sa suggestion qu’il a tué 25 personnes aura réincité ceux qui lui veulent du mal », a déclaré Kemp. “Espérons qu’ils ne réussissent pas et je suis sûr qu’il a une assez bonne sécurité, mais c’est un problème.

“L’autre problème que j’ai trouvé avec ses commentaires était qu’il caractérisait l’armée britannique essentiellement comme l’ayant entraîné lui et d’autres soldats à voir son ennemi comme moins qu’humain, tout comme des pièces d’échecs sur un plateau à balayer, ce qui n’est pas le cas. . C’est tout le contraire”, a-t-il ajouté.

Le prince Harry a servi dans l’armée britannique pendant 10 ans. Il a effectué deux tournées en Afghanistan, l’une de 2007 à 2008 et l’autre de 2012 à 2013. Il a obtenu le grade de capitaine en 2011 et s’est qualifié en tant que commandant d’Apache Aircraft. Le capitaine Harry Wales, comme on l’appelait dans l’armée, a pris sa retraite du service en 2015.

Pendant qu’il servait dans l’armée britannique en Afghanistan, a déclaré Harry, il avait l’habitude de regarder des images de chaque “meurtre” de la caméra montée sur le nez de son hélicoptère Apache après son retour à la base, a rapporté le Telegraph.

L’ancien Royal Marine Ben McBean, avec qui Harry a servi en Afghanistan, a également écrit sur Twitter jeudi: “Je t’aime #PrinceHarry mais tu dois te taire! On se demande avec qui il traîne. Si c’était des gens bien, quelqu’un maintenant lui aurait dit d’arrêter.”

On ne sait pas si McBean faisait spécifiquement référence aux commentaires de Harry sur son passage dans l’armée, ou plus généralement à une multitude d’autres révélations dans les mémoires de Harry qui ont provoqué des troubles dans la famille royale britannique.

Les premiers reportages sur le contenu du livre ont dominé les premières pages au Royaume-Uni et menacent un autre mal de tête pour le père de Harry, le roi Charles III, et son frère, le prince William.

La révélation la plus dramatique à émerger a peut-être été l’affirmation selon laquelle William aurait physiquement attaqué Harry lors d’une altercation en 2019, rapportée pour la première fois par The Guardian.



Niamh Kennedy et Ivana Kottasova de CNN ont contribué à ce rapport.