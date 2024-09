Le prince Harry critique le roi pour sa proximité avec un parent « délicat »

Le rapprochement croissant du prince Harry avec la famille de la princesse Diana pourrait donner lieu à des conversations inconfortables.

Le duc de Sussex, qui s’efforce de rester en contact avec le frère de Diana, Charles le comte Spencer, pourrait bien contrarier son père.

S’exprimant pour The Sun, l’experte royale Ingrid Seward a déclaré : « Les Spencer font en fait un gros effort pour inclure Harry.

« Les enfants Spencer, eh bien, ils sont grands maintenant, les cousins ​​d’Harry, il est devenu assez proche d’eux. »

En réponse aux commentaires d’Ingrid, l’animateur Matt Wilkinson a ensuite demandé : « La famille royale serait-elle nerveuse à l’idée qu’Harry se rapproche d’Earl Spencer ?

« Sommes-nous sur la voie d’une plus grande confrontation s’il est plus proche d’Earl Spencer et des Spencer ? »

Ce à quoi Ingrid a répondu : « Oui, je suppose que c’est une très bonne remarque.

« Le roi Charles, enfin il s’appelait prince Charles à l’époque, a eu une grosse dispute avec le comte Spencer au sujet des arrangements funéraires de Diana et ils ne se sont jamais entendus.

« Il est rusé. Je pense que c’est un homme très intelligent, mais il est rusé », a-t-il noté.