Le prince Harry crie alors qu’il a peur avec Jimmy Fallon dans la maison hantée « Tonightmares » – Regardez maintenant ! | Jimmy Fallon et le prince Harry | Just Jared : actualités et potins sur les célébrités

Prince Harry rejoint Jimmy Fallon dans une maison hantée lors d’une apparition sur Le spectacle de ce soir diffusé jeudi soir (26 septembre).

Le duc de Sussex, 40 ans, et l’animateur de talk-show de fin de soirée, 50 ans, ont traversé le Les cauchemars de Jimmy Fallon maison hantée du Rockefeller Center à New York.

Prince Harry a été le premier invité célèbre à parcourir le labyrinthe d’Halloween, ouvert certains soirs, jusqu’au 31 octobre.

À un moment donné au cours de leur promenade, l’un des acteurs a remarqué qui traversait le labyrinthe et a demandé à un autre s’il savait de qui il s’agissait. Ils étaient tous les deux étonnés d’avoir juste fait peur Prince Harry!

Les cauchemars de Jimmy Fallon » promet une nuit inoubliable d’effroi et de sensations fortes. Parfait pour les groupes d’amis et la famille à la recherche d’une aventure vraiment unique à New York : c’est le labyrinthe ultime de la peur que vous ne voulez pas manquer. En vous aventurant dans chaque zone méticuleusement conçue, préparez-vous à rencontrer un éventail de personnages sinistres : fuyez un scientifique fou dérangé et diabolique, des robots meurtriers défectueux, un loup-garou terrifiant et d’autres créatures cauchemardesques. Chaque pièce est plus horrible que la précédente, avec des surprises troublantes qui se cachent à chaque coin de rue.

Les billets pour le labyrinthe commencent à 36,90 $ par adulte et sont en vente ICI!

Regardez la vidéo complète ici pour voir le prince Harry et Jimmy Fallon avoir peur en traversant l’attraction hantée…

