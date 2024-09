Le prince Harry côtoie une personnalité éminente de la famille royale en l’absence de Meghan

Le prince Harry a lancé son voyage très attendu à New York en rencontrant une personnalité royale clé.

Le duc de Sussex a été aperçu lors d’un dîner très médiatisé organisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour honorer les survivants de la violence infantile et discuter de son impact sur la santé mentale.

Harry a notamment côtoyé l’éminente figure royale, la reine Mathilde de Belgique, et le Premier ministre belge Alexander De Croo lors de ce dîner fastueux.

En outre, des représentants de Suède, de Colombie, du Zimbabwe, de Géorgie, du Canada, d’Islande et du Brésil ont également assisté à l’événement.





Il est important de noter qu’il s’agissait de l’engagement solo d’Harry, car Meghan Markle était introuvable à ses côtés.

En parlant des prochains engagements du duc dans la ville, son porte-parole a déclaré : « Pendant la semaine de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies et la semaine du climat à New York, le prince Harry, duc de Sussex, sera en ville pour faire avancer un certain nombre de ses mécénats et initiatives philanthropiques. »

Les engagements caritatifs d’Harry incluent sa visite aux parcs africains, au HALO Trust, au Diana Award et à Travalyst.

Il est important de noter que Harry a été vu pour la dernière fois lors du concert One805LIVE! à Santa Barbara, un événement caritatif organisé par une célèbre star hollywoodienne, Kevin Costner.