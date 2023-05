Le prince Harry continue d’offenser le roi Charles avec un comportement «sans cœur»: expert

COMMENTAIRE: Ex-brave soldat ? Plus comme le garçon de maman se précipitant à la maison pour pleurer.

Heartless Harry sait vraiment comment tordre le couteau quand il s’agit de sa famille autrefois bien-aimée, qui n’a rien fait d’autre que le soutenir pendant plus de trente ans.

L’abbaye de Westminster était illuminée par la nouvelle que le prince bad-boy était arrivé pour enfin montrer une sorte de respect à son père, le roi Charles, en cette occasion très historique.

Rebondissant de rire et de sourire, il n’y avait aucune gêne faciale, étant donné qu’il a saccagé sa famille à travers le monde via la télévision, la presse écrite et les médias sociaux avec d’innombrables histoires fictives sur le racisme, la reconnaissance de sa femme, Meghan, et le traitement général de son somptueux temps dans la famille royale.

Mais pourquoi Harry a-t-il refusé la chance de passer au moins du temps seul avec sa famille sans la mante religieuse du bras de Meghan ?

Le roi Charles, avec Camilla, n’avait vraiment aucune idée de l’heure à laquelle Harry arrivait ici au Royaume-Uni, et plus encore de l’heure à laquelle il devait partir, bien qu’il ait été heureux de partager cela à l’abbaye avec Jack Brooksbank dans une conversation. Harry devait savoir serait repris par des lecteurs labiaux affectés aux occasions royales et éclaboussé par les médias qu’il déteste tant.

Le message était fort et clair – je suis ici pour le devoir et le profil médiatique – aussi simple que cela. Il sait que ce sera un sujet de discussion dans toute émission de discussion ou promotion de livre qui se profile, mais avant tout, pour l’ex-royal, tout est une question d’argent. Peu importe le déménagement et la prise de contact d’une famille qui a fait l’objet de mois de mauvaise presse, grâce à Harry et à sa femme, Meghan.

Immédiatement après la cérémonie, Harry a été vu se précipiter vers une voiture avec une escorte de la police du Met et cherchant à embarquer sur un vol de retour aux États-Unis, où un monde de nourrir des poulets, complotant une vengeance contre la presse britannique et de nouvelles attaques contre sa famille, attend.

Bien qu’il puisse porter un sourire de rictus à côté de ses médailles Muttley exposées, il savait que tous les yeux ne seraient, pour la première fois, pas rivés sur lui. L’épouse Meghan a sagement choisi de rester à l’écart, étant donné qu’elle sait à quel point elle est devenue détestée ici au Royaume-Uni.

Mais mieux vaut – même la météo britannique a résisté assez longtemps pour que tous puissent profiter de ce merveilleux événement mis en scène, qui a ravi des millions de personnes dans le centre commercial et des milliards dans le monde. Les cieux se sont ouverts, cependant, mais cela n’a pas découragé tant de personnes qui étaient heureuses de faire partie de la merveilleuse célébration.

Une source proche de Harry m’a dit qu’il « ne s’est pas incliné devant le nouveau roi ni n’a chanté l’hymne » – au-delà de la honte, mais pour beaucoup, Harry est la victime.

Pendant ce temps, la vedette du spectacle pour beaucoup était le prince Louis. Mais pourquoi le prince Louis a-t-il quitté son siège lors de la cérémonie du sacre ? Il y a beaucoup de spéculations sur ce qui s’est passé, car il était là puis parti, mais le simple fait était que c’était prévu après l’incident du jubilé de platine, au cours duquel Catherine a parfois eu du mal à contenir son excitation.

Et bien, cela ne pouvait pas arriver au couronnement, et il a donc été convenu qu’il aurait diverses pauses de confort.

Pendant ce temps, George – regardant directement son avenir avec tout ce qui se passait autour de lui – s’est assis, tout comme la princesse Charlotte. Mais quel souvenir tous les trois vont avoir.