Le prince Harry chercherait à échapper au « maniaque du contrôle » Meghan Markle alors qu’il en a assez de faire… | Nouvelles du monde

Le mariage du prince Harry et de Meghan Markle semble traverser une période difficile, avec des rumeurs selon lesquelles le couple se sépare et mène de plus en plus de « vies séparées ». RadarOnline citait plus tôt une source qui affirmait : « Harry et Meghan vont vivre des vies séparées – et ont un plan pour le faire. »

Les spéculations entourent le bonheur du prince Harry et une éventuelle séparation provisoire avec Meghan Markle alors qu’il cherche à renouer avec son passé tout en faisant face à des revers professionnels. (Photo AP/Seth Wenig, dossier) (AP)