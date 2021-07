Le prince Harry cherche désespérément à éviter d’être le «nouvel Andrew» et «non pertinent», palourdes

PRINCE Harry cherche désespérément à éviter de devenir le « nouvel Andrew » et « sans importance », a affirmé un ami.

Harry – alors qu’il était encore membre du cabinet – avait peur de tomber dans l’ordre hiérarchique royal comme son oncle, a déclaré un ami au Times.

Harry cherche désespérément à éviter de devenir « non pertinent », a affirmé un ami Crédit : Getty

Harry essaierait d’éviter de devenir le «nouvel Andrew» Crédit : Getty

Le copain a déclaré: « Harry a toujours été si pressé d’avoir un » impact « , car il pense qu’il a une durée de vie limitée avant que le public ne veuille en savoir plus sur George et ses frères et sœurs et il craint qu’après cela, il va devenir son oncle.

Il y a cinq ans, le duc a déclaré au Times qu’il voulait utiliser sa « position privilégiée » pour de « bonnes choses » pendant « aussi longtemps que je le peux, ou jusqu’à ce que je devienne ennuyeux, ou jusqu’à ce que [Prince] George finit par devenir plus intéressant ».

Il a ajouté à l’époque: « Il n’y a rien de pire que de traverser une période de votre vie où vous faites une énorme différence et puis soudainement … vous tombez. Vous voulez faire une différence mais personne ne vous écoute. »

L’oncle de Harry, le prince Andrew, a été pour la plupart absent des fonctions royales et rejeté par certains membres de sa famille après son interview sur le naufrage de Newsnight au sujet de sa relation avec l’agresseur d’enfants en disgrâce Jeffrey Epstein.

Il vient comme :

La fille de Meghan et Harry, Lilibet, est absente de la succession du site officiel de la famille royale – sept semaines après sa naissance.

Une reine «fatiguée et en deuil» s’est rendue à Balmoral dans le but de surmonter le scandale causé par la révélation du livre du prince Harry

Les anciens amis d’Eton et de l’armée du prince Harry l’auraient averti de ne pas révéler leurs secrets dans ses mémoires révélatrices

La famille royale a « des craintes très réelles » que l’accord sur le livre du prince Harry puisse déstabiliser la monarchie et bouleverser l’ascension de son père sur le trône

Pendant ce temps, Harry s’apprête à publier ses mémoires explosives qu’il a juré d’examiner les « hauts et les bas » de sa vie extraordinaire.

Le duc a signé un contrat de quatre livres qui pourrait valoir jusqu’à 29 millions de livres sterling – le deuxième devant être publié après la mort de la reine.

Le premier livre sortira pendant le jubilé de platine de la reine l’année prochaine.

Il a signé un accord lucratif – d’une valeur pouvant atteindre 29 millions de livres sterling – avec les éditeurs Penguin Random House. Harry a déclaré que le produit des livres serait reversé à une œuvre caritative.

Le deuxième de ces livres ne devrait sortir qu’après la mort de la reine, a rapporté le Daily Mail.

Des initiés de l’industrie auraient déclaré que la prémisse « révélatrice » des mémoires de Harry n’était que la « pointe de l’iceberg ».

Une source a déclaré à MailOnline qu’il y avait « de la colère et de la déception » au sein du palais et que la reine faisait face à de l’anxiété concernant le contenu des livres de Harry.

Ils ont déclaré que les hauts responsables du palais avaient pris la décision de ne pas répondre publiquement à l’annonce du duc de Sussex, car ils craignaient que cela « attise les flammes » de sa relation déjà tendue avec le prince Charles.

L’épouse de Harry, Meghan Markle, 39 ans, devrait également rédiger un guide « bien-être » dans le cadre du contrat avec l’éditeur.

Les membres de la famille royale attendent maintenant de voir ce que le duc écrira à leur sujet.

Il y aurait également des inquiétudes quant à la façon dont l’épouse de son père Charles, Camilla Parker-Bowles, sera représentée dans le livre.