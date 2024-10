Le prince Harry chasse une base au Royaume-Uni après la fin de la « période de lune de miel »

Le prince Harry souhaite avoir une base au Royaume-Uni, quatre ans après avoir quitté le pays.

Le duc de Sussex, qui effectue de fréquentes visites professionnelles au Royaume-Uni et dans sa résidence actuelle, en Californie, souhaite avoir une maison dans son pays d’origine.

L’expert royal Tom Quinn a déclaré en exclusivité au Mirror : « Au fil du temps, Harry manque certains aspects de son ancienne vie au Royaume-Uni. Inévitablement, la période de lune de miel où tout aux États-Unis est nouveau et passionnant touche à sa fin et Harry regarde retour vers le passé à travers des lunettes teintées en rose.

Il a ajouté: « Ses amis du vieil Etonien et de l’armée lui manquent, dont beaucoup ne lui ont pas rendu visite car ils ne s’entendent pas avec Meghan. Harry est déterminé à trouver son propre domicile permanent au Royaume-Uni, ce qui explique en partie pourquoi il poursuit son mandat légal. une action pour amener le contribuable britannique à payer pour sa sécurité. »

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.