Le prince Harry célèbre les « petites légendes » lors des récompenses caritatives de Londres

Le prince Harry arrive au Royaume-Uni pour une cérémonie de remise de prix caritative

Son épouse, la duchesse de Sussex, n’a pas voyagé avec lui depuis leur domicile en Californie.

Depuis son déménagement en Amérique, le prince Harry n’est revenu au Royaume-Uni que quelques fois pour des événements caritatifs.

Il était au Royaume-Uni pour la dernière fois en août pour une visite privée à assister à un service commémoratif pour son oncle, Lord Robert Fellowes, décédé plus tôt cet été.

Tout voyage de retour au Royaume-Uni suscite des spéculations sur la relation entre le prince Harry et la famille royale au sens large. On pense qu’il est arrivé au Royaume-Uni hier, mais on ne sait pas s’il verra son père et son frère pendant son séjour.

Le roi est actuellement à Balmoral en Écosse et le prince de Galles est à Windsor.

Ni le palais de Buckingham ni le palais de Kensington n’ont fait de commentaire sur le retour du prince Harry au Royaume-Uni.

Dans un discours prononcé lors de la cérémonie, le prince Harry a déclaré au public des lauréats qu’ils étaient de « petites légendes ».

Saluant l’engagement de leurs familles, il a déclaré :

« En tant que parent, je connais un peu les montagnes russes émotionnelles de la parentalité, mais quand j’entends parler des soins que beaucoup d’entre vous, mamans, papas et membres de la famille, prodiguez, du niveau de soins 24 heures sur 24 que vous offrez, des compétences que vous avez acquises. pour apprendre et les batailles pour obtenir du soutien que vous menez chaque jour, je suis vraiment impressionné.