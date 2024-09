Le prince Harry blesse Meghan Markle avec des projets majeurs pour Archie et Lilibet

Le prince Harry semble avoir bouleversé sa femme Meghan Markle avec sa dernière décision concernant leurs deux enfants, le prince Archie et la princesse Lilibet.

Selon certaines informations, le fils cadet du roi Charles serait en train d’élaborer des projets majeurs pour ses enfants alors que le duc célébrait son 40e anniversaire dimanche.

Selon certaines informations, Harry héritera de 10 millions de dollars de la famille royale après avoir eu 40 ans.

Le Télégraphe Il a été rapporté que l’arrière-grand-mère d’Harry, la reine mère, avait déposé de l’argent dans un fonds fiduciaire pour ses arrière-petits-enfants en 1994.

En conséquence, il recevra environ 10,5 millions de dollars de la fiducie maintenant qu’il a officiellement 40 ans.

Alors qu’Harry est sur le point d’hériter de millions, le duc aurait fait des projets majeurs pour ses enfants, contrariant apparemment sa femme Meghan en ne la mentionnant pas et en l’éloignant de l’héritage.

Le Actualités GB, citant une source, il a déclaré : « Il veut mettre l’héritage de côté pour leur avenir, en particulier pour Archie et Lili. »

Plus tôt, dans une déclaration à l’occasion de son 40e anniversaire, Harry avait également parlé de l’importance de ses enfants, Archie et Lilibet, et n’avait pas mentionné Meghan.

Il a déclaré : « Devenir père de deux enfants incroyablement gentils et drôles m’a donné une nouvelle perspective sur la vie et a également affiné ma concentration dans tout mon travail. »

« Être papa est l’une des plus grandes joies de la vie et cela ne m’a rendu que plus motivé et plus engagé à faire de ce monde un endroit meilleur. »