Le prince Harry bénéficie d’un énorme soutien financier de la part de la famille royale pour son style de vie aux États-Unis

Le prince Harry devrait recevoir un paiement massif avant son 40e anniversaire et cela vient directement d’une fiducie royale.

Le fonds fiduciaire en question est celui que la reine mère a créé pour le prince William et le prince Harry.

La part du lion reviendra au duc, étant donné que le prince William a hérité du domaine du duché de Cornouailles.

Ce versement ne sera qu’une partie du fonds fiduciaire de 19 millions de livres sterling, prévu pour s’élever à environ 7 millions de livres sterling.

La cerise sur le gâteau est que le prince Harry n’est pas non plus tenu de payer de droits de succession sur cette propriété en raison des lois britanniques qui imposent qu’un actif soit constitué dans les 7 ans suivant le décès de l’individu pour être encouru.

Les experts de Stocklytics ont expliqué la raison de cette situation en déclarant : « Le prince Harry étant sur le point de recevoir le dernier versement du fonds fiduciaire de la reine mère, évalué à 19 millions de livres sterling, de nombreux Britanniques se demandent peut-être combien d’impôts sur les successions il devra payer – d’autant plus que les derniers contrôles judiciaires ont coûté au contribuable 500 000 livres sterling chacun. »

« Selon la réglementation actuelle, les droits de succession ne s’appliquent qu’aux trusts créés dans les 7 ans suivant le décès de la personne. Cependant, la reine mère étant décédée en 2002, ces trusts ne seraient plus soumis aux droits de succession. »

Par la suite, « si la reine mère était décédée dans les 7 ans pendant lesquels une fiducie est soumise à l’impôt sur les successions, le HMRC aurait pu être redevable d’un montant pouvant atteindre 7,47 millions de livres sterling. »

« La famille royale avait très probablement un plan financier détaillé et de longue date pour garantir non seulement que la richesse soit transmise de génération en génération, mais qu’elle soit également réalisée de manière fiscalement efficace », ont-ils ajouté.

Et « il est entendu que la défunte reine a reçu l’intégralité de la succession de la reine mère à sa mort, dont la majeure partie était constituée de biens immobiliers. »

« La reine n’a pas non plus eu à payer de droits de succession sur la succession de sa mère, évaluée entre 50 et 70 millions de livres sterling ».

« Cela est dû à un accord conclu avec le gouvernement de John Major, qui signifie que les legs du souverain ne sont pas soumis à l’impôt », ont-ils ajouté avant de signer.