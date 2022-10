Le prince Harry “aura un sacré combat entre ses mains” pour empêcher la sortie d’un livre révélateur: expert royal

Au milieu d’un silence assourdissant de la part de la famille royale à propos du prince Harry et de Meghan Markle depuis les funérailles de la reine Elizabeth fin septembre, des questions concernant le livre révélateur du prince Harry continuent de se poser, y compris des spéculations sur la question de savoir si l’exposé atteindra un jour les étagères.

L’expert royal Duncan Larcombe a déclaré à Fox News Digital que malgré les doutes que Harry pourrait avoir, il est trop tard pour retirer le livre. Il dit que l’éditeur de Harry, Penguin Random House, a investi « beaucoup de temps, d’efforts, d’argent, etc. de sa famille pour “adoucir” son livre.

“Ce pourrait être leur livre le plus vendu de tous les temps. Qui sait”, déclare Larcombe de Penguin Random House. “Donc, ils ne voudront pas simplement se retourner et dire:” Assez bien Harry. Ouais? Tu ne veux plus faire bouger le bateau en ce moment. Ça ne marche tout simplement pas comme ça. Ils sont dans un monde commercial maintenant.

Il dit: “Si Penguin veut leur livre et qu’ils ont le manuscrit, Harry pourrait avoir un sacré combat à mener pour contenir quoi que ce soit de ses plans.”

Les opinions de Larcombe contrastent profondément avec celles de la biographe royale Tina Brown, qui a partagé avec Le télégraphe qu’elle pense que “le livre de Harry ne verra pas le jour”.

Alors que Larcombe pense que l’éditeur a le dessus, Brown n’en est pas si sûr, écrivant “Ils sont maintenant dans cette impasse, où ils ont pris tout cet argent et Harry a conclu ce contrat de livre où il est censé tout dévoiler sur son horrible vie en tant que membre de la famille royale, mais maintenant il est en fait torturé à cause de cela parce qu’il comprend qu’il n’y a pas de retour en arrière s’il le fait.”

Brown est allée jusqu’à dire qu’elle pense que le roi Charles III devrait rembourser l’avance que Harry a reçue s’il ne veut pas que les revendications de son fils voient le jour.

Cependant, Larcombe a déclaré à Fox News Digital : “Cela a maintenant dépassé le point où l’éditeur est tout simplement d’accord pour que cet argent soit remboursé.”

Le livre, qui devait initialement sortir avant la saison des fêtes, a été supposé être en cours d’examen par Harry et sa femme Meghan Markle, qui envisagent de retirer certaines déclarations précédemment écrites.

“C’est juste la question, vraiment, de savoir à quel point la mort de la reine a signifié que Harry et Meghan ont dû repenser”, explique Larcombe.

“Je pense qu’il est inévitable avec des retards que les gens commencent à spéculer sur ce que cela signifie. ‘Harry a-t-il développé une conscience?’ “A-t-il retrouvé sa vieille conscience ?”… Je ne pense vraiment pas qu’il soit même possible qu’Harry puisse empêcher Penguin de publier, pour être honnête. Tout est sous contrat et tout est signé et fait, vous savez ? “

Selon le site Web de l’édition, le livre devrait toujours être publié “dans le monde entier fin 2022”.