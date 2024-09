Le prince Harry arrivera à Londres aujourd’hui alors que le roi Charles passera du temps en Écosse – Royal News Live

Le prince Harry remet des récompenses

Le duc de Sussex devrait arriver à Londres aujourd’hui pour les WellChild Awards, alors qu’une éventuelle réunion avec le roi Charles est en jeu.

Harry, 40 ans, sera présent en sa qualité de parrain et devrait remettre un prix et prononcer un bref discours lors de l’événement, qui célèbre les réalisations des enfants gravement malades au Royaume-Uni et de leurs soignants.

Ce sera l’une des rares visites que le duc effectuera au Royaume-Uni cette année, et on ne sait pas s’il retrouvera son père, le roi Charles, lors de cette visite.

Les deux hommes se sont vus pour la dernière fois pendant 45 minutes en février, après l’annonce du diagnostic de cancer du roi.

On pense que le monarque restera à Balmoral, en Écosse, dans les prochains jours, mais L’Indépendant a contacté le palais de Buckingham pour obtenir des éclaircissements.

La relation de Harry avec sa famille s’est détériorée publiquement après sa décision de quitter son poste de membre royal en 2020 et de donner une série d’interviews révélatrices à la presse.

Cependant, sa décision de ne pas mettre à jour ses mémoires explosives de 2023, De rechangequi sortira pour la première fois en livre de poche le mois prochain, a été interprété par certains commentateurs comme un rameau d’olivier.