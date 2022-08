Le prince Harry arrive en voiture électrique pour monter à bord d’un jet privé pour un match de polo d’une journée

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a été photographié arrivant dans une Audi E-Tron électrique avant de monter à bord d’un jet privé pour assister à un événement caritatif d’une journée à Aspen, dans le Colorado.

Le départ du duc de Sussex de Santa Barbara, en Californie, aurait été retardé d’environ 30 minutes mercredi. Le joueur de 37 ans aurait renvoyé un Range Rover, un véhicule séparé, à Montecito pour récupérer son équipement de polo pour l’événement auquel participait son ami de longue date Nacho Figueras.

Une voiturette de golf de l’aéroport a rencontré le Range Rover et a ramené le garde du corps du roi britannique avec son équipement de sport. Harry est monté à bord du Bombardier Challenger 600 qui, selon certaines informations, appartient à Marc Ganzi, un homme d’affaires et passionné de polo.

Harry a joué pour collecter des fonds pour son association caritative contre le VIH Sentebale, a rapporté The Telegraph. Selon le point de vente, on pense que Harry s’est vu offrir un ascenseur sur le jet, qui transportait déjà des gens au tournoi de polo. Il est retourné en Californie par avion commercial.

Harry, dont les causes incluent la sensibilisation à l’environnement, a précédemment défendu son utilisation de jets privés pour des raisons de sécurité.

“Je passe 99% de ma vie à parcourir le monde à des fins commerciales”, a-t-il expliqué en 2019. “De temps en temps, il doit y avoir une opportunité basée sur une circonstance unique pour assurer la sécurité de ma famille, et c’est vraiment aussi simple que ça. Mais comme J’ai dit dans mon discours, pour moi, c’est une question d’équilibre.”

Cette année-là, le frère aîné de Harry, le prince William, a été félicité pour ses vols commerciaux, tandis que le duc et la duchesse de Sussex ont été critiqués pour avoir utilisé des jets privés pour effectuer des voyages. La presse britannique a qualifié le couple d’hypocrites pour avoir fait campagne sur les questions environnementales. À un moment donné, Elton John a défendu le couple après avoir pris un jet privé pour rester avec lui dans le sud de la France. Le chanteur a déclaré qu’il avait payé le jet pour des raisons de sécurité et qu’il avait également payé la compensation carbone des vols.

En juillet, Harry a prononcé un discours liminaire lors de la célébration annuelle de la Journée internationale de Nelson Mandela par l’Assemblée générale des Nations Unies, où il a exhorté les dirigeants à faire face aux crises convergentes, notamment la pandémie de coronavirus, le changement climatique, la guerre “horrible” en Ukraine et “le recul”. des droits constitutionnels ici aux États-Unis.”

Après le tournoi à Aspen, Harry a parlé de sa défunte mère, la princesse Diana, lors d’un dîner, a rapporté The Telegraph. Le 25e anniversaire de son décès est le 31 août. Le père de deux enfants a déclaré qu’il marquerait la journée en privé avec sa femme, Meghan Markle, et leurs enfants.

“La semaine prochaine, c’est le 25e anniversaire de la mort de ma mère, et elle ne sera certainement jamais oubliée”, a-t-il déclaré. “Je veux que ce soit une journée remplie de souvenirs de son travail incroyable et d’amour pour la façon dont elle l’a fait. Je veux que ce soit une journée pour partager l’esprit de ma mère avec ma famille, avec mes enfants, que j’aimerais pouvoir l’ai rencontrée.”

“Chaque jour, j’espère la rendre fière”, a-t-il poursuivi. “Elle était infatigable dans son travail pour soutenir et déstigmatiser les personnes vivant avec le VIH/sida. À juste titre, ses fleurs préférées étaient les myosotis. J’espère que nous pourrons nous souvenir de l’héritage de ma mère en nous engageant à nouveau envers ceux que nous servons, qui que ce soit et où que ce soit. .”

Figueras a déclaré au magazine People qu’Harry profitait de sa vie en Californie, où il élève son fils Archie, 3 ans, et sa fille Lilibet, 1 an.

“[My wife] Delfi et moi connaissons Harry depuis très longtemps”, a déclaré l’homme de 45 ans. “Je sais de première main à quel point il voulait fonder une famille. Il a trouvé un coéquipier ou un partenaire incroyable en Meghan. Ils s’aiment beaucoup; leurs enfants sont adorables.”

“Pouvoir être avec eux ces deux derniers mois ne m’a rendu que plus heureux – les voir être une belle famille avec leurs enfants et leurs chiens, et c’est vraiment ce qu’il a toujours voulu”, a expliqué Figueras. “Je suis très content pour eux.”

Figueras a noté qu’Harry était profondément engagé dans son travail caritatif.

“Avance rapide de 15 ans, je suis allé au Lesotho avec lui à quelques reprises, et j’ai vu à quel point l’organisme de bienfaisance fait un excellent travail et à quel point il est important pour beaucoup d’enfants, à quel point il est engagé, à quel point il se soucie vraiment à ce sujet », a-t-il déclaré.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex de leurs fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions des médias britanniques et les attitudes racistes envers l’ancienne actrice américaine de 41 ans. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.