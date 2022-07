Le prince Harry appelle Meghan Markle son «âme sœur» lors du discours de la Journée Nelson Mandela aux Nations Unies

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a prononcé un discours liminaire à l’occasion de la Journée internationale de Nelson Mandela, dans lequel il a qualifié sa femme Meghan Markle d’« âme sœur ».

Lundi, le duc et la duchesse de Sussex sont arrivés à New York, où la famille royale britannique a prononcé un discours spécial aux Nations Unies. Le couple s’est tenu la main en entrant dans le bâtiment et Markle, 40 ans, portait une bague auriculaire signifiant l’autonomisation des femmes, a rapporté le magazine People.

Après le discours du maire de New York, Eric Adams, Harry s’est adressé à l’assemblée.

“Ceux d’entre nous qui n’ont pas eu la chance de bien connaître Mandela en sont venus à comprendre l’homme à travers son héritage, les lettres qu’il a écrites seul dans sa cellule de prison, les discours qu’il a prononcés devant son peuple et ces chemises incroyables qu’il arborait”, a déclaré l’homme de 37 ans. -ancien partagé.

Le père de deux enfants a ensuite décrit une photo prise par sa mère, la princesse Diana et Mandela, en 1997, qui est “sur mon mur et dans mon cœur tous les jours”. Diana a rencontré Mandela cinq mois seulement avant sa mort dans un accident de voiture à Paris à l’âge de 36 ans.

“La photo m’a été présentée par le regretté archevêque Desmond Tutu, dont l’amitié et l’inspiration étaient leur propre cadeau précieux”, a déclaré Harry. “Ma femme et moi avons eu l’honneur de lui présenter notre fils de 4 mois en 2019.”

“Quand j’ai regardé la photo pour la première fois, ce qui m’a immédiatement sauté aux yeux, c’est la joie sur le visage de ma mère”, a poursuivi Harry. “L’espièglerie, voire l’insolence. Le pur délice d’être en communion avec une autre âme si engagée au service de l’humanité.”

Harry a également décrit comment Mandela était “rayonnant” sur la photo sincère malgré toutes les difficultés qu’il a endurées au cours de sa vie.

“[He was] toujours capable de voir la bonté dans l’humanité, toujours dynamique avec un bel esprit qui élevait tout le monde autour de lui », a déclaré Harry. « Non pas parce qu’il était aveugle à la laideur, aux injustices du monde – non. Il les voyait clairement. Il les avait vécus. Mais parce qu’il savait que nous pouvions les surmonter.”

Harry a également parlé de son amour de l’Afrique depuis sa première visite à l’âge de 13 ans. C’est alors qu’Harry a révélé le lien spécial qu’il entretient avec Markle.

“Pendant la majeure partie de ma vie, cela a été ma bouée de sauvetage, un endroit où j’ai trouvé la paix et la guérison à maintes reprises”, a déclaré Harry. “C’est là que je me suis senti le plus proche de ma mère et que j’ai cherché du réconfort après sa mort, et où j’ai su que j’avais trouvé une âme sœur en ma femme. Et c’est pourquoi une grande partie de mon travail est basée là-bas.”

Lorsque le couple a fait une tournée en Afrique en 2019, ils ont rencontré la veuve de Mandela, Graca Machel. De nombreux membres de la famille de Harry, dont la reine Elizabeth, le prince Philip et le prince Charles, ont rencontré Mandela au fil des ans avant sa mort en 2013 à l’âge de 95 ans.

Markle, qui n’a pas pris la parole lors de sa comparution, a déjà pris la parole lors d’une conférence des Nations Unies organisée par ONU Femmes à l’occasion de la Journée internationale de la femme en 2015.

L’ancienne actrice américaine est devenue duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en mai 2018 au château de Windsor. Le couple a accueilli un fils nommé Archie Harrison Mountbatten-Windsor en 2019.

Les départs du duc et de la duchesse de Sussex de leurs fonctions royales ont commencé en 2020 à cause de ce qu’ils ont décrit comme les intrusions et les attitudes racistes des médias britanniques envers l’ancienne star de “Suits”. La famille réside maintenant dans la ville côtière de Montecito, en Californie.

Après avoir quitté leurs fonctions royales, ils ont accordé une interview télévisée explosive à Oprah Winfrey en mars 2021, où ils ont décrit des commentaires douloureux sur la noirceur de la peau d’Archie avant sa naissance. La duchesse a parlé de l’isolement intense qu’elle ressentait au sein de la famille royale qui l’a amenée à envisager le suicide.

Buckingham Palace a déclaré que les allégations de racisme formulées par le couple étaient “préoccupantes” et seraient traitées en privé.

En juin de cette année-là, le couple a accueilli leur deuxième enfant, une fille nommée Lilibet “Lili” Diana Mountbatten-Windsor. Le nom rend hommage à la fois à la grand-mère de Harry, la reine, 96 ans, dont le surnom de famille est Lilibet, et à sa défunte mère.

