Le prince Harry apparaît à la projection du film « Heart Of Invictus » – Hollywood Life

Crédit d’image : Tim Rooke/Shutterstock

Prince Harry s’est promené avec désinvolture dans une salle de cinéma qui projetait ses nouvelles docu-séries Netflix, Cœur d’Invictus, le lundi 28 août. Le duc de Sussex, 38 ans, a surpris les fans dans un cinéma AMC à Chula Vista, dans le comté de San Diego, et certains membres du public ont partagé des images de l’apparition spéciale de Harry sur Instagram. Le père de deux enfants est entré dans le théâtre et est monté sur scène pour remercier les fans d’avoir soutenu ses docu-séries. Harry était beau dans une veste beige avec une chemise boutonnée blanche et un pantalon bleu.

Le prince Harry a fait une apparition surprise à la projection de Heart of Invictus à San Diego ! 🎞🎥✨ « Quel spectacle, quel homme, quelle surprise particulière ! #coeurdefinvictus»

Grace Ann Skidmore, auteur de livres pour enfants, était l’un des fans qui ont posté une photo Instagram d’Harry se faufilant dans la projection. « Hier soir, j’ai été invitée à une projection spéciale de la nouvelle série documentaire du prince Harry ‘HEART OF INVICTUS’, à AMC CHULA VISTA, en Californie, et j’ai rencontré le duc de Sussex, Harry lui-même », a écrit Grace à côté de photos et de vidéos de l’apparition de Harry. . « En tant qu’épouse d’un militaire, bénévole de l’USO et passionnée par la défense des droits militaires, cet événement était unique en son genre et je suis très reconnaissante pour cette expérience. » Grace a poursuivi en disant qu’Harry « est tout aussi aimable en personne que dans les médias dans sa mission de soutenir les anciens combattants à travers le monde ».

Harry s’est adressé au public lors de la projection de son nouveau documentaire Netflix. « Vous pouvez voir les gars Cœur d’Invictusqui a été en préparation au cours des deux dernières années, plus tôt que quiconque », a-t-il déclaré, selon PERSONNES. « Donc ça sortira mercredi. Vous pouvez le regarder ce soir, ou au moins deux épisodes (pour) vous mettre en appétit pour le reste. Mais c’est agréable d’être de retour à San Diego.

Coeur d’Invictus est produit par Harry et sa femme Meghan Marklela société de production d’Archewell Productions. La série de cinq épisodes suit des concurrents du monde entier qui se préparent pour les Jeux Invictus. Harry a fondé les Jeux Invictus en 2014, en tant que compétition sportive pour les militaires blessés et malades, qu’ils soient en service ou vétérans.

Harry, un vétéran de l’Army Air Corps anglais, a parlé de l’impact que les Jeux Invictus ont eu sur lui avec Personnes en avril 2022, qualifiant la communauté de « partie majeure de ma croissance et de mon apprentissage ». Il a également déclaré : « La création des Jeux impliquait d’écouter les familles des militaires et des anciens combattants – et d’entendre directement leurs témoignages sur leur vie – et cela offrait tellement de perspectives », a-t-il ajouté. « Cela a été une leçon sur la façon de servir un objectif plus grand que nous-mêmes, et les bénéfices qui en découlent s’étendent à la fois à l’individu et à la communauté. »

Coeur d’Invictus est le dernier projet issu de l’accord entre Harry et Meghan avec Netflix. Le couple a franchement parlé de leur vie dans leur documentaire de 2022 Harry et Megan. Ils ont évoqué leur décision de se retirer en tant que membres de la famille royale, ont raconté les expériences de Meghan en matière de racisme et bien plus encore dans les docu-séries.