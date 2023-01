Le prince Harry, âgé de 17 ans, a déclaré aux toxicomanes en cure de désintoxication qu’il avait “expérimenté” la cocaïne, la kétamine et le cannabis après la perte de sa mère

Le PRINCE Harry a avoué avoir pris de la cocaïne, de la kétamine, du cannabis et du haschisch népalais Temple Balls à d’autres utilisateurs d’un centre de désintoxication âgé de 17 ans, a affirmé un ancien résident.

Paul Smith a déclaré que lui et d’autres toxicomanes avaient été stupéfaits lorsque le prince avait visité le Featherstone Lodge dans le sud-est de Londres avec son père Charles en 2002.

Un ancien résident d’un centre de désintoxication affirme que Harry a avoué avoir pris de la cocaïne, de la kétamine, du cannabis et du haschich népalais Temple Balls à l’âge de 17 ans Crédit : David Hartley

Harry y a été emmené après que le désormais roi a découvert que son fils fumait régulièrement du cannabis et buvait de l’alcool à l’adolescence.

Il a été largement rapporté à cette époque que Charles avait confronté Harry, qui avait avoué avoir « expérimenté » avec de l’herbe à plusieurs reprises dans la maison de son père à Highgrove.

Mais The Sun peut révéler qu’il est allé plus loin que ce qui était publiquement connu et a dit à des toxicomanes surpris qu’il avait pris de la cocaïne, une drogue de classe A, et de la kétamine de classe B, un tranquillisant.

Et il les a laissés perplexes avec un aveu d’avoir pris des Temple Balls – que les experts ont avertis qu’ils ne sont pas pour le toxicomane occasionnel.

C’est une forme de cannabis qui est cultivée au Népal depuis des centaines d’années – et c’est un concentré de plante qui produit un high beaucoup plus puissant que l’herbe ordinaire.

Paul, 54 ans, ci-dessous, s’est présenté pour parler de la visite de Harry après que le duc de Sussex a admis avoir pris de la drogue dans ses mémoires, Spare.

Il affirme : « Harry était si ouvert. Il a dit qu’il avait pris de la kétamine, du cannabis et aussi de la cocaïne.

« Nous avons été stupéfaits. Il y avait eu des rapports de mauvais comportement à cette époque, mais c’était tellement choquant. C’était un prince. C’était incroyable.

“Il a dit qu’il avait lutté avec la perte de sa mère et je pouvais m’identifier à cela. J’avais aussi eu un deuil dans ma famille.

«C’est un homme en ligne avec le trône dans un centre de désintoxication qui expose son âme. C’était choquant.

«Nous n’avons eu aucun avertissement préalable, on nous a juste dit qu’il se dirigeait vers nous. Il a dit que lorsqu’il faisait ces choses, il était hors de contrôle.

“C’était brutalement honnête. Je pense qu’il se sentait heureux de parler autour de nous.

Paul a dit que Harry avait passé environ une heure avec lui et deux autres toxicomanes, parlant en détail de sa vie.

Il a dit qu’il devait parfois « me pincer » pour que cela se produise vraiment.

Il a ajouté: «J’étais résident senior au centre à l’époque, c’est pourquoi je pense qu’ils m’ont choisi. Je pense que Charles voulait qu’il soit seul et qu’il parle à de vrais toxicomanes de la nocivité de la drogue.

«Il n’avait même pas ses agents de sécurité dans la pièce à l’époque. J’ai dit que je m’appelais Paul et j’ai expliqué ma situation.

Harry a été emmené au centre de désintoxication après que le roi a découvert que son fils fumait régulièrement du cannabis et buvait Crédit : PA

“Je lui ai dit qu’il ne voulait pas se retrouver dans un endroit comme celui-ci. Il a parlé de prendre de la marijuana, des Temple Balls et de la cocaïne.

« Il a également parlé de la kétamine. J’étais comme, ‘Oh mon dieu’ – je lui ai dit qu’il devait se retenir.

“Mais quand tous les trucs sur la prise de drogue sont sortis cette semaine de son livre, j’ai été choqué. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de tout annoncer maintenant. Il a dit qu’il se sentait très mal après avoir pris la drogue.”

Dans le livre, Harry admet qu’il a pris de la cocaïne à l’adolescence et l’a imputée à une rébellion adolescente.

Il dit qu’on lui a offert la drogue de classe A lors d’un week-end de chasse à l’âge de 17 ans – et à quelques autres occasions.

Harry révèle également qu’il a fumé du cannabis à Eton et qu’il avait continué à fumer de la drogue à Nottingham Cottage, la maison dans laquelle il a emménagé avec Meghan dans l’enceinte du palais de Kensington, en 2015.

Il dit qu’il fumerait un joint de marijuana après le dîner, ajoutant qu’il a essayé de s’assurer que la fumée ne dérive pas dans le jardin de son voisin, le duc de Kent.

Les drogues psychédéliques l’avaient aidé à s’échapper dans “un autre monde”, ajoute-t-il, et il décrit s’être saoulé à la tequila et avoir pris des champignons magiques avec des amis en Californie en 2016.

Harry admet également dans Spare qu’il avait menti sur sa consommation de cocaïne lorsqu’il en a été confronté au moment du jubilé d’or de la reine en 2002.

Il dit avoir été introduit dans un petit bureau et lui avoir demandé sans détour s’il avait pris la drogue.

Le membre anonyme de la maison royale a déclaré qu’un journaliste avait prétendu avoir une photo du jeune prince prenant de la cocaïne.

Harry a immédiatement nié la demande et a dit au fonctionnaire de la nier au journaliste.

Mais dans ses mémoires, il avoue avoir pris de la cocaïne à cette époque où il aurait eu 17 ans.