Le prince Harry affirme que lui et le prince William sont entrés dans une altercation physique – Hollywood Life

Prince-Harry38 ans, parle d’une altercation physique qui s’est produite entre lui et Prince William40 ans, en 2019 dans ses prochains mémoires, De rechange, Le gardien rapports. Dans un extrait obtenu par le point de vente, Harry a affirmé que William l’avait jeté au sol après s’être disputé à sa résidence de Nottingham Cottage à propos de Meghan Markle, que William aurait qualifié de “difficile”, “grossier” et “abrasif”. Harry a décrit la rhétorique de son frère comme “un perroquet[ing] of the press narrative » au Royaume-Uni.

Harry a poursuivi en disant que la situation s’était aggravée et était devenue physique après avoir dit à “Willy” qu’il ne pouvait pas lui parler quand il était en colère. “Tout s’est passé si vite. Donc très rapide. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier et … m’a jeté au sol », a écrit le père de deux enfants. « J’ai atterri sur la gamelle du chien, qui s’est fissurée sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté là un moment, étourdi, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir.

Harry a également affirmé que William, qui s’était présenté à sa demeure du palais de Kensington “très chaud”, avait tenté de lui faire renvoyer un coup de poing, mais il avait refusé. Harry a affirmé que son frère était finalement parti mais est revenu plus tard quand il s’était calmé. Harry a déclaré que William semblait “regretté” et “excusé”.

Harry s’est souvenu que lorsque William avait quitté sa maison après s’être excusé, il s’était retourné et avait déclaré que Meghan, 41 ans, n’avait pas “besoin” d’être informée de leur désaccord. “‘Tu veux dire que tu m’as attaqué?'” Harry se souvient avoir dit, ce à quoi William a répondu: “Je ne t’ai pas attaqué, Harold.” Harry a dit à Meghan après avoir parlé à son thérapeute et a dit qu’elle était attristée par la nouvelle.

L’imagerie graphique du duc de Sussex vient après des informations selon lesquelles les célèbres frères tentent de réparer leur relation. « Les frères avaient besoin de temps pour que tout se calme », a déclaré un initié au Miroiter en mai 2022. « La famille, dont William, avait été déçue de la manière dont Harry et Meghan avaient choisi de quitter la famille royale. Mais maintenant, il y a un fort sentiment que ce qui s’est passé appartient au passé et qu’ils sont passés à autre chose.

De plus, un rapport du 4 janvier affirmait que Roi Charles est prêt à travailler sur sa relation avec Harry. “Les proches du roi insistent sur le fait qu’il a toujours dit clairement à quel point il aime ses deux fils, gardant les canaux de communication ouverts au cours des dernières années, malgré les nombreuses barbes de Californie”, a déclaré un initié. Le télégraphe. Ils ont ajouté que Charles, 74 ans, a “réitéré que sa porte reste ouverte et que le duc et [Meghan Markle] sont les bienvenus à tout moment.

Le thème de De rechange tourne autour du fait que Harry est le deuxième derrière son frère pour tout dans sa vie, par Le gardien. Le point de vente a rapporté que vers le début de son livre, Harry a même affirmé que son père avait dit à sa mère, princesse Diana, qu’il avait besoin d’un deuxième fils comme « de rechange » après qu’elle eut donné naissance à William en 1982 : « Merveilleux ! Maintenant, vous m’avez donné un héritier et un remplaçant – mon travail est terminé », a écrit Harry.

De rechange sera disponible pour tous à l’achat le mardi 10 janvier.

