Le prince Harry affirme que les gens étaient “heureux de mentir pour protéger” le prince William dans la nouvelle bande-annonce de Netflix

Le prince Harry devient franc sur sa décision de prendre du recul en tant que royal senior.

Lundi, Netflix a publié une nouvelle bande-annonce pour le deuxième volet de leurs docuseries “Harry & Meghan”, qui sortira le 15 décembre. Les trois premiers épisodes sont sortis le 8 décembre.

Dans le clip, on voit l’homme de 38 ans parler à la caméra alors qu’il réfléchit à la façon dont lui et sa femme Meghan Markle ont lutté avec les tabloïds britanniques qui les ciblaient. Harry a également affirmé que lui et l’ancienne actrice américaine avaient été traités différemment de son frère aîné, le prince William.

Le prince de Galles, 40 ans, est l’héritier du trône britannique.

“Ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère”, a allégué Harry dans la bande-annonce, avant d’ajouter que lui et Markle, 41 ans, avaient été victimes d’un “gaslighting institutionnel”.

“Ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger”, a-t-il ajouté.

Harry a également noté qu’il devait “se demander ce qui nous serait arrivé si nous n’étions pas sortis quand nous l’avons fait”.

“J’ai dit:” Nous devons sortir d’ici “”, se souvient Harry.

La bande-annonce montrait également un autoportrait de Harry qui semblait avoir été pris sur un téléphone portable. Le père de deux enfants est vu en train de parler pendant un vol.

“Nous sommes sur le vol de la liberté,” dit Harry.

Dans la bande-annonce, l’ancienne star de “Suits” a parlé de l’impact de la décision du couple de prendre du recul. Lors de leur annonce en 2020, le gouvernement britannique a supprimé leur protection policière 24 heures sur 24, car ils n’avaient plus droit à une sécurité financée par les contribuables.

“Notre sécurité a été retirée”, a déclaré Markle. “Tout le monde dans le monde savait où nous étions… Je n’étais pas jeté aux loups. J’étais nourri aux loups.”

La bande-annonce se termine par un clip des Sussex profitant de leur nouvelle vie dans la ville côtière de Montecito, en Californie, avec leur fils Archie, 3 ans, et sa fille Lilibet, 1 an.

“Pour passer au chapitre suivant, vous devez terminer le premier chapitre”, a déclaré Harry. “J’ai toujours eu l’impression que c’était un combat pour lequel il valait la peine de se battre.”

“Cela nous a donné une chance de créer cette maison que nous avions toujours voulue”, a déclaré Markle.

Kinsey Schofield, experte royale et animatrice du podcast “To Di For Daily”, a déclaré à Fox News Digital qu’elle était consternée par les dernières affirmations de Harry.

“Le documentaire de Harry et Meghan est jonché de malhonnêteté pour renforcer leur version calculée des événements”, a-t-elle allégué. “Quand Harry dit:” Ils étaient heureux de mentir pour protéger mon frère, ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger “, je suis convaincu qu’il fait référence à The Firm. Ils ont probablement corrigé cette phrase sonore. [during editing] pour ne pas paraître agressif, mais si les médias britanniques sont si terribles, alors protéger Harry et Meghan ne serait jamais sur leur radar et Harry ne s’attendrait pas à cela d’eux.”

“Harry a fourni au palais beaucoup plus d’histoires controversées à parcourir que William ne le pourrait jamais”, a déclaré Schofield. “William est l’héritier. Bien sûr, le palais va le protéger. Gardez votre nez à l’abri des ennuis et rien ne peut être dit sur vous… Le palais a fait des heures supplémentaires pour changer l’image de Harry d’un habitant de bar en colère à un héros de guerre. ils n’ont pas vraiment protégé Harry avec une transformation très stratégique, il n’y a aucun moyen qu’il ait la plate-forme qu’il a maintenant pour calomnier sa famille. Il était populaire. Parce que The Firm a travaillé très dur pour le rendre sympathique.

“L’instinct me dit que le personnel du palais a cessé de défendre Meghan sur le fait qu’elle a été accusée par plusieurs employés de traitements cruels”, a ajouté Schofield.

Vendredi, la presse britannique a éclaté d’indignation face aux docu-séries, qui ont fustigé les médias britanniques pour leur traitement du couple royal.

Mais une grande partie de la Grande-Bretagne a réagi à l’émission Netflix avec un haussement d’épaules. Buckingham Palace n’a fait aucun commentaire et le Premier ministre n’a pas regardé.

Dans les trois premiers épisodes, le duc et la duchesse de Sussex, ainsi que des amis et des êtres chers, ont détaillé les premières vies du couple et leur romance florissante. Cela a conduit à leur mariage de conte de fées au château de Windsor en 2018 et à leur mécontentement croissant face à ce qu’ils considéraient comme le traitement raciste de la duchesse par les médias et le manque de soutien du palais.

Harry a longtemps dénoncé l’intrusion de la presse qui, selon lui, a assombri son enfance et contribué à la mort de sa mère, la princesse Diana. Elle a été tuée dans un accident de voiture à Paris en 1997 à l’âge de 36 ans alors qu’elle était poursuivie par des photographes.

Dans le doc, Markle a affirmé que les médias voulaient la “détruire”, tandis que Harry dit que sa femme a été soumise à une “frénésie alimentaire” de la presse. Cela a énervé les journaux britanniques, dont beaucoup ont éclaboussé leur colère sur les premières pages et les colonnes éditoriales.

Bob Seely, un législateur du parti conservateur au pouvoir, a déclaré qu’il essaierait de présenter un projet de loi au Parlement pour dépouiller le couple de leurs titres royaux. Seely a déclaré que le prince Harry attaquait d’importantes institutions britanniques, “en plus de saccager sa famille et de monétiser sa misère pour la consommation publique”. Pendant ce temps, le ministre de l’Emploi, Guy Opperman, a qualifié le couple de “totalement hors de propos” et a exhorté les gens “à boycotter Netflix et à s’assurer que nous nous concentrons réellement sur les choses qui comptent”.

Le bureau du Premier ministre Rishi Sunak a déclaré qu’il ne soutenait pas le projet de loi de Seely ni un boycott de Netflix.

“C’est au public de décider quelles chaînes il veut regarder”, a déclaré le porte-parole Jamie Davies. Il a déclaré que le Premier ministre n’avait pas regardé la série et que le gouvernement “ne commenterait jamais les affaires royales”.

Le roi Charles III a refusé de commenter la série Netflix lors d’engagements publics à Londres jeudi ou lors d’une visite vendredi au club de football gallois Wrexham AFC, où il a rencontré les propriétaires de l’équipe, les acteurs hollywoodiens Ryan Reynolds et Rob McElhenney. Tous deux ont déclaré qu’ils n’avaient pas regardé la série, McElhenney plaisantant: “Je n’en ai jamais entendu parler.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales au début de 2020 et ont déménagé en Californie pour commencer une nouvelle vie en tant que militants, bienfaiteurs caritatifs et personnalités des médias.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.