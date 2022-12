Le prince Harry affirme que le prince William lui a crié dessus à propos de la sortie royale dans le doc Netflix: “C’était terrifiant”

Le prince Harry révèle de nouveaux détails sur sa prétendue rencontre explosive avec son frère aîné, le prince William.

Jeudi, Netflix a publié le deuxième volet des docuseries “Harry & Meghan”, qui se concentre sur la sortie du duc et de la duchesse de Sussex de la vie royale, qui a été inventée “Megxit” par la presse. En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membres seniors de la famille royale britannique.

Dans les derniers épisodes, le couple a évoqué le “sommet de Sandringham”, ou la réunion convoquée par feu la reine Elizabeth II après l’annonce de leur sortie royale.

“J’ai envoyé un e-mail aux trois secrétaires privés les plus expérimentés disant:” Tenons une réunion, réunissons-nous et tenons une réunion et parlons de cela “”, a expliqué Harry, 38 ans. “A cause de ce qui se passait, ce qui se passait en public était fou. Et cette réunion a été rejetée. Ce n’est qu’une fois que Meg est partie et est revenue au Canada qu’il a ensuite été convenu qu’il y aurait une réunion à Sandringham le le lundi suivant.”

“Imaginez une conversation, une table ronde sur l’avenir de votre vie”, a lancé l’ancienne actrice américaine de 41 ans. “Quand les enjeux sont aussi élevés. Et vous, en tant que mère, épouse et cible, à bien des égards, n’êtes t invité à prendre place à table.”

“Il était clair pour moi qu’ils avaient prévu que tu ne sois pas dans la pièce,” ajouta Harry.

Selon Harry, la réunion de 90 minutes, qui a eu lieu cinq jours après que le duc et la duchesse de Sussex ont publié leur déclaration, était avec la reine, puis le prince Charles et William. La rencontre a eu lieu dans la propriété de campagne du monarque à Norfolk avec l’intention de “parler des choses”.

“Je suis allé avec la même proposition que nous avions déjà faite publiquement”, a déclaré Harry. “Mais une fois sur place, on m’a proposé cinq options. L’une étant” tout compris, pas de changement “, cinq étant” tout compris “. J’ai choisi l’option trois lors de la réunion. À moitié inclus, à moitié retiré ; avoir nos propres emplois, mais aussi travailler pour soutenir la reine.”

Harry a allégué que sa décision avait provoqué une forte réaction de la part de son frère.

“Il est devenu très clair très rapidement que cet objectif n’était pas à discuter ou à débattre”, a déclaré le père de deux enfants. “C’était terrifiant de voir mon frère crier et me crier dessus, et mon père a dit des choses qui n’étaient tout simplement pas vraies et ma grand-mère s’est assise tranquillement là et a en quelque sorte tout compris.””

Harry a affirmé que la réunion “s’était terminée sans aucun plan d’action solide”.

“Je pense que de leur point de vue, ils devaient croire qu’il s’agissait davantage de nous et peut-être des problèmes que nous avions, par opposition à leur partenaire, aux médias et à eux-mêmes”, a déclaré Harry. “Cette relation qui nous causait tant de douleur. Ils ont vu ce qu’ils voulaient voir.”

“Le plus triste, c’est ce fossé créé entre moi et mon frère pour qu’il soit maintenant du côté de l’institution”, a-t-il partagé. “Une partie de cela, je comprends, je comprends, c’est son héritage. Donc, dans une certaine mesure, il est déjà ancré en lui qu’une partie de sa responsabilité est la survie et la continuation de cette institution.”

Le même jour que le sommet de Sandringham, le palais a publié une déclaration conjointe au nom des frères réfutant un rapport alléguant que leur rupture avait été causée par “l’intimidation” de William. Harry a insisté sur le fait qu’il n’avait pas joué un rôle dans la rédaction de la déclaration.

“Nous ne pouvions pas y croire,” dit Harry. “Personne ne m’avait demandé la permission de mettre mon nom sur une déclaration comme celle-là. Et j’ai téléphoné à M et je lui ai dit, et elle a éclaté en sanglots parce que dans les quatre heures, ils sont heureux de mentir pour protéger mon frère. Et Pourtant, pendant trois ans, ils n’ont jamais voulu dire la vérité pour nous protéger.”

“Soudain, ce qui m’est venu à l’esprit, c’est : “Ça ne s’arrêtera jamais””, a déclaré l’ancienne star de “Suits”. “Chaque rumeur, chaque chose négative, chaque mensonge, tout ce que je savais n’était pas vrai et que le palais savait que ce n’était pas vrai et qu’en interne ils savaient que ce n’était pas vrai, c’était juste autorisé à s’envenimer.”

Harry a ajouté qu’il pensait que la publication par le Mail on Sunday d’une lettre que Markle avait écrite à son père, Thomas Markle, avait contribué à sa fausse couche. Markle a ensuite poursuivi l’éditeur du Mail et a gagné.

“Je crois que ma femme a fait une fausse couche à cause de ce que le Mail a fait”, a déclaré Harry. “Gardant à l’esprit le stress qui a causé, le manque de sommeil et le moment de la grossesse … cette fausse couche a été créée par ce qu’ils essayaient de lui faire.”

Harry a souligné que c’était finalement sa décision, pas celle de Markle, de quitter le Royaume-Uni

“J’ai dit que nous devions sortir d’ici”, se souvient-il.

En mars 2020, le couple a terminé ses derniers engagements royaux. Ils ont finalement déménagé dans l’État natal de Markle, la Californie, où ils élèvent leurs deux enfants.

Les responsables du palais n’ont pas commenté la série. Un porte-parole de William, héritier du trône, n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Fox News Digital.

L’expert royal Shannon Felton Spence a déclaré à Fox News Digital que William “doit se sentir très trahi et avoir le cœur brisé” pour crier et crier sur son jeune frère devant la reine.

“Il était bouleversé”, a-t-elle expliqué. “Toute sa vision de ce à quoi ressemblait l’avenir était en train de changer. Après avoir perdu leur mère [Princess Diana], ils ont forgé une mentalité de « nous deux contre le monde ». Cela allait toujours être plus compliqué car ils fondaient leur propre famille. Mais Harry étant blessé par la réaction de William, et William blessé par la nouvelle d’Harry, c’est loin d’être une bombe, c’est une vraie famille avec de vraies personnes.”

Spence a noté que les accusations portées par les Sussex sont injustes car l’ancien et le personnel actuel du palais n’ont pas été en mesure de se défendre ou de “dire leur version de l’histoire”. Le bureau de William n’a pas non plus répondu aux réclamations.

“Il est également important de rappeler que cette famille a un traumatisme générationnel, évidemment avec la perte de leur mère, mais aussi avec l’abdication”, a-t-elle déclaré. “Imaginez que cette branche de la famille n’ait jamais été censée régner. Elizabeth II était une princesse un jour avec peu de chances de devenir un jour monarque et était directement dans la lignée de son père le lendemain. L’abdication de son oncle qui, ironiquement, pour son femme américaine, est arrivé très rapidement et a changé le cours de l’histoire. La frustration de William venait de la blessure et aussi de l’histoire.

Spence a souligné qu’il n’aurait pas été surprenant qu’une déclaration ait été publiée au nom de Harry.

“Quand ils avaient une équipe de communication conjointe – ce qui était il y a très longtemps maintenant – on s’attendrait à ce que les Cambridge de l’époque soient les directeurs principaux et les Sussex étaient plus juniors”, a-t-elle expliqué. “On m’a toujours dit que la frustration des Sussex concernait davantage l’horaire et les patronages préférentiels que les Cambridges recevaient, en raison de la hiérarchie.”

L’avocate de Markle, Jenny Afia, a affirmé dans la série qu’elle avait vu des preuves de “briefing négatif du palais” contre le couple “pour convenir aux agendas des autres”. Elle n’a pas précisé les éléments de preuve.

Les docuseries sont le dernier effort du duc et de la duchesse de Sussex pour raconter leur propre histoire après avoir déménagé dans la riche enclave de Montecito, dans le sud de la Californie. Des contrats lucratifs avec Netflix et Spotify ont aidé à financer leur vie dans un domaine surplombant l’océan Pacifique.

La série Netflix est sortie à un moment crucial pour la monarchie britannique. Le roi Charles III, le père de Harry, tente de montrer que l’institution reste pertinente après la mort de la reine, dont la popularité personnelle a amorti les critiques de la couronne pendant ses 70 ans de règne.

Le mariage de Harry en 2018 avec Markle était autrefois considéré comme un coup de relations publiques pour la famille royale, stimulant les efforts de la monarchie pour entrer dans le 21e siècle en la rendant plus représentative d’une nation multiculturelle. Mais le conte de fées, ponctué d’une promenade en calèche et d’un mariage somptueux au château de Windsor, s’est rapidement déroulé au milieu d’une attention médiatique incessante, y compris des allégations selon lesquelles la duchesse était égocentrique et intimidait son personnel.

Décrivant les opérations de presse royale comme un “jeu sale”, Harry a déclaré qu’il y avait des “fuites” et des “histoires répandues” et que “l’équipe de communication” du palais chercherait à détourner la couverture négative d’un royal en publiant un article sur un autre royal.

Les révélations ne sont pas terminées. Les mémoires de Harry, “Spare”, devraient sortir en librairie le 10 janvier.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.