Le prince Harry affirme dans ses mémoires que William l’a une fois attaqué physiquement lors d’une dispute sur Meghan Markle: rapport

Le prince Harry affirme dans ses mémoires à paraître que son frère aîné, le prince William, l’a physiquement attaqué une fois en 2019 alors que les deux se disputaient au sujet de leur relation et de son mariage avec Meghan Markle, selon un rapport.

Dans ses mémoires “Spare”, qui ont été publiés mardi, Harry a écrit que le prince de Galles aurait qualifié Meghan Markle de “difficile”, “grossière” et “abrasive” après que les deux frères se soient rencontrés au Nottingham Cottage de Harry, selon le Guardian, qui a obtenu un extrait du livre.

Harry a dit que William avait voulu se rencontrer pour discuter de “toute la catastrophe en cours” de la relation entre les frères, mais que lorsque William est arrivé, il était déjà “très chaud”.

Après qu’Harry ait accusé William de simplement répéter le récit de presse entourant Markle, les deux ennuis ont commencé à se crier dessus, a écrit Harry, William déclarant qu’il essayait juste d’aider Harry.

“Êtes-vous sérieux?” Harry a écrit qu’il se souvenait avoir dit. « M’aider ? Désolé – c’est comme ça que vous appelez ça ? M’aider ? »

Harry alla ensuite dans la cuisine pour apporter de l’eau à William. « Willy, je ne peux pas te parler quand tu es comme ça », a-t-il dit à son frère, selon le Guardian.

“Il a posé l’eau, m’a appelé un autre nom, puis est venu vers moi”, a déclaré Harry. “Tout s’est passé si vite. Si vite. Il m’a attrapé par le col, déchirant mon collier, et il m’a jeté au sol”, a ajouté Harry, selon le point de vente.

“J’ai atterri sur le bol du chien, qui s’est fissuré sous mon dos, les morceaux me coupant. Je suis resté allongé un moment, hébété, puis je me suis levé et je lui ai dit de sortir”, a écrit le duc de Sussex.

Il a poursuivi en affirmant que William l’avait exhorté à riposter comme lorsqu’ils avaient eu des échauffourées lorsqu’ils étaient enfants, mais Harry a refusé, ajoutant que l’incident présumé lui avait laissé une blessure visible au dos.

William est revenu plus tard et s’est excusé mais a refusé d’admettre qu’il avait physiquement attaqué Harry, a-t-il dit. Harry a ajouté que lorsque son frère est reparti, William se serait “tourné et aurait rappelé:” Vous n’avez pas besoin d’en parler à Meg. “”

“‘Tu veux dire que tu m’as attaqué?'” demanda Harry auquel il dit que William répondit, “‘Je ne t’ai pas attaqué, Harold.'”

Selon le Guardian, Harry a écrit dans son livre qu’il n’avait pas immédiatement informé Markle de ce qui s’était prétendument passé et avait plutôt appelé son thérapeute. Cependant, quand Markle a vu “les écorchures et les ecchymoses”, Harry lui a finalement dit.

Harry aurait écrit qu’elle “n’était pas si surprise et n’était pas si en colère”. “Elle était terriblement triste”, a-t-il ajouté.

La tension entre les frères autrefois proches est perceptible depuis le mariage de Harry avec Markle et a atteint un point d’éclair lorsque le duc et la duchesse de Sussex ont démissionné en tant que membres de la famille royale en 2020 et se sont finalement installés en Californie.

Le prince et la princesse de Galles restent au Royaume-Uni, où William est le premier à accéder au trône depuis la mort de la reine Elizabeth II en septembre et l’accession au trône du roi Charles III.

Fox News Digital a contacté Buckingham Palace et Penguin Random House pour commentaires.