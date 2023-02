Le prince Harry admet qu’il n’y a aucun moyen de revenir dans le giron royal

Le prince Harry a définitivement exclu un retour de Californie.

Interrogé à la télévision américaine s’il pourrait à nouveau être un membre de la famille royale au Royaume-Uni, il a répondu: “Je ne pense pas que ce sera jamais possible”.

Et le prince a également admis qu’il n’avait pas parlé à son père, son frère ou sa belle-mère “depuis un bon moment”.

Des sources ont suggéré que William est tellement blessé et irrité par les accusations de son frère qu’il n’a “pas envie” de lui parler.

Son père Charles serait également profondément blessé.

Le roi Charles serait profondément blessé par les accusations de Harry. Crédit: BANG – Nouvelles du divertissement

Avant la publication mercredi de ses mémoires, Spare, dans lesquels il soumet sa famille à une mutilation publique, Harry a indiqué que lui et Meghan souhaitaient conserver leur statut de duc et de duchesse de Sussex.

Lorsqu’on lui a dit qu’il était logique de renoncer aux titres donnés à son antipathie pour la monarchie, il a seulement répondu : “Et qu’est-ce que cela changerait ?”

Le couple a été accusé d’avoir utilisé son statut de membre de la famille royale – même s’il ne travaille pas – pour décrocher des contrats lucratifs aux États-Unis.

Cependant, alors que Harry est sur le point d’empocher des millions de son contrat d’édition, un sondage montre que la popularité de la famille royale autrefois très appréciée du public britannique a atteint un niveau record.

Buckingham Palace n’a toujours pas lu son livre malgré des jours de fuites, et les responsables se préparent à un nouvel entretien avec lui, son quatrième en trois jours.

L'interview du prince Harry avec Tom Bradby d'ITV était la première de quatre cette semaine. Crédit: PA

Il est entendu que les aides “tiennent la ligne” en ne commentant publiquement aucune des accusations de Harry, estimant qu’il n’y a rien à gagner à entrer dans un “tit for tat” public.

Dans un autre jour de drame:

Harry, 38 ans, a déclaré que la monarchie devait mieux se renseigner sur la race pour survivre;

Il a accusé de manière sensationnelle sa belle-mère, la reine consort Camilla, d’être “dangereuse” et de laisser “des corps dans la rue” dans sa marche vers la Couronne, mais a également admis qu’elle n’était pas une “mauvaise belle-mère”;

Le duc écrit que sa défunte mère Diana a tenté de le contacter d’outre-tombe parce qu’un médium lui a dit qu’elle “riait” de son fils, Archie, brisant accidentellement un ornement de la reine;

Il est apparu qu’Harry avait dit à des patients en cure de désintoxication en 2002 qu’il avait pris de la kétamine, un tranquillisant pour chevaux, et des “temple balls”, une forme de haschisch népalais fort ;

Dans une interview, le prince a recommandé que les gens envisagent de prendre des drogues psychédéliques pour traiter les traumatismes, bien qu’il ait admis que ce n’était pas pour tout le monde ;

Son livre Spare s’est hissé au sommet du classement des best-sellers d’Amazon au Royaume-Uni et se porte bien parmi les détaillants de la rue principale pour les précommandes;

L’opinion américaine sur Harry et Meghan semblait tourner, le New York Times suggérant qu’il n’y avait “qu’un nombre limité de révélations que le public puisse supporter”.

Harry a exprimé son inquiétude pour les «jeunes enfants» au sein de la famille royale – apparemment une référence à d’autres «pièces de rechange» comme la princesse Charlotte, sept ans, et le prince Louis, quatre ans – disant qu’il espérait que ses efforts pour réformer la monarchie aideraient.

Le prince risque de mettre davantage en colère son frère séparé en révélant dans les mémoires que la fille de William, Charlotte, a pleuré lorsqu’elle a essayé sa robe de demoiselle d’honneur trop grande pour son mariage avec Meghan.

William prend fermement position sur l’atteinte à la vie privée de ses enfants et ce fut également un coup dur pour Kate, qui a célébré en privé son 41e anniversaire avec sa famille mardi.

Dans une interview pour brancher son livre sur l’émission de petit-déjeuner télévisée américaine très regardée Good Morning America, Harry a exclu tout retour au Royaume-Uni.

Il a dit que même s’il y avait une sorte “d’accord” entre lui et sa famille, il pensait que les médias le rendraient “insurvivable”.

Le prince Harry a exclu tout retour au Royaume-Uni. Crédit: Fourni

À propos de sa décision d’écrire les mémoires, il a déclaré : « J’y ai longuement réfléchi et pour autant que je le vois, le fossé ne pourrait pas être plus grand avant ce livre. Mais je crois sincèrement que si ma famille et moi pouvons nous réconcilier, nous pouvons mettre nos différences derrière nous.

Il a cependant ajouté: «Il doit y avoir une conversation et une responsabilité (de leur part). Si cela ne se produit pas, c’est très triste.

Une enquête YouGov a révélé que la “favorabilité nette” de Harry au Royaume-Uni était de -38, contre un score de +65 en 2011.