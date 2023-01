Le prince Harry admet qu’il a pris de la cocaïne à 17 ans pour “se sentir différent” dans un livre explosif

Le PRINCE Harry a admis avoir pris de la cocaïne à l’âge de 17 ans pour “se sentir différent” dans ses mémoires explosives Spare.

Dans une section explosive de sa biographie “Spare”, le duc de Sussex a revécu son adolescence.

Il a admis avoir pris “une ligne” de la drogue de classe A pendant un week-end de chasse et en avoir depuis “consommé un peu plus”.

Le duc a écrit: “Bien sûr, je prenais de la cocaïne à cette époque.

“Chez quelqu’un, lors d’un week-end de chasse, on m’a proposé une ligne, et depuis j’en ai consommé d’autres.

“Ce n’était pas très amusant et cela ne m’a pas rendu particulièrement heureux comme cela semblait arriver aux autres, mais cela m’a fait me sentir différent, et c’était mon objectif principal.

“Ressentir. Être différent.

“J’étais un adolescent de dix-sept ans prêt à essayer presque tout ce qui pouvait altérer l’ordre préétabli.

“Du moins, c’est ce dont j’essayais de me convaincre.

“A cette époque, j’étais aussi capable de me mentir que j’avais menti à ce membre du personnel.”

Dans un aveu choc, le prince a affirmé que lui et William avaient supplié Charles de ne pas épouser Camilla par crainte qu’elle ne soit leur méchante belle-mère.

Il a dit que lui et son frère savaient que Camilla était “l’autre femme” – et tous deux avaient eu des réunions séparées avec elle avant qu’elle ne rejoigne officiellement la famille.

Les révélations explosives du livre de Harry incluent :

Incroyablement, il a comparé la voir pour la première fois à éviter la douleur lors d’une injection.

Il écrit : “Ce n’est rien. Fermez les yeux et vous ne le sentirez même pas.”

Révélant la réunion privée, le prince affirme que Camilla semblait “ennuyée”, affirmant que c’était “une pure formalité” car il n’était pas l’héritier ni un obstacle majeur.

Ils ont cependant eu une petite conversation sur les chevaux, dit-il.

Toujours dans le livre, Harry allègue qu’il s’est demandé si Camilla serait un jour sa “méchante belle-mère”.

Mais il prétend que lui et son frère étaient prêts à lui pardonner dans “leurs cœurs” si elle pouvait rendre Charles heureux.

Le duc écrit : “On pouvait reconnaître les regards absents, les soupirs vides, la frustration toujours visible sur son visage.”

Il ajoute que lui et William ont promis à leur père qu’ils accueilleraient Camilla dans la famille – mais la seule chose qu’ils ont demandée en échange est qu’il ne l’a pas épousée.

Harry prétend qu’ils l’ont approuvée mais “supplie” Charles de ne pas se marier une deuxième fois après la mort de leur mère Diana.

Charles n’a pas répondu, allègue-t-il.

Les deux frères craignaient qu’elle ne soit injustement comparée à la princesse du peuple, indique le livre.

Harry affirme également que malgré leurs protestations, une campagne a commencé pour que le mariage ait lieu et que Camilla devienne reine.

Cette histoire est basée sur une version traduite du livre de Harry Spare.

