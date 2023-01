Le prince Harry accuse la famille royale d’être “complice” de la “douleur et de la souffrance” de Meghan

Le prince Harry a défendu sa décision d’écrire un mémoire sur sa vie dans la monarchie et a doublé d’accusations contre la famille royale pour avoir été “complice” de la “douleur et de la souffrance” de sa femme Meghan Markle alors qu’ils vivaient derrière les portes du palais.

Lors d’une interview avec Tom Bradby pour ITV britannique, Harry a déclaré que son livre “Spare” était une tentative de “posséder mon histoire” après près de quatre décennies de “tour et distorsion” par d’autres.

L’autobiographie, qui n’a pas encore été publiée, couvre le chagrin d’Harry suite à la mort publique de sa mère, la princesse Diana, en 1997, à son rôle de “réserve” royale et à être éclipsé par son frère aîné, le prince William, héritier du trône. .

Harry a accusé les membres de la famille royale de s’être “couchés avec le diable” pour obtenir une couverture tabloïd favorable, et a également affirmé que sa belle-mère, la reine consort Camilla, avait divulgué des conversations privées aux médias.

Il a également répété l’affirmation selon laquelle la couleur de peau de son enfant à naître était “préoccupée” dans la famille royale après son mariage avec Meghan, qui est biraciale, et a déclaré que la monarchie britannique devrait s’attaquer à son attitude à l’égard de la race. Le couple a d’abord abordé l’incident avec Oprah Winfrey lors d’un entretien en 2021 et n’a pas identifié le membre de la famille qui a mentionné le problème.

Le prince Harry a déclaré que l’incident était un exemple de parti pris inconscient plutôt que de racisme, ajoutant que la famille royale devait “apprendre et grandir” afin de faire “partie de la solution plutôt que du problème”.

“Sinon, les préjugés inconscients entrent alors dans la catégorie du racisme”, a déclaré Harry. Il a dit que “surtout lorsque vous êtes la monarchie – vous avez une responsabilité, et à juste titre, les gens vous tiennent à un niveau plus élevé que les autres”.

Il a rappelé un incident récent où la marraine du prince William, Lady Susan Hussey, a demandé à une femme noire britannique d’où elle venait “vraiment” était “un très bon exemple de l’environnement au sein de l’institution”.

Harry a également dit à Bradby qu’il n’avait pleuré qu’une seule fois après la mort de sa mère et se sentait toujours coupable de son manque d’émotion lorsqu’il a dû saluer les personnes en deuil à l’extérieur du palais de Kensington.

“Il y avait 50 000 bouquets de fleurs pour notre mère et là, nous serrions la main des gens en souriant”, a déclaré Harry à Bradby. “J’ai vu les vidéos, d’accord, j’ai tout regardé en arrière. Et les mains mouillées que nous serrions, nous ne pouvions pas comprendre pourquoi leurs mains étaient mouillées, mais c’était toutes les larmes qu’ils essuyaient.

“Tout le monde pensait et avait l’impression de connaître notre mère, et les deux personnes les plus proches d’elle, les deux personnes qu’elle aimait le plus, étaient incapables de montrer la moindre émotion à ce moment-là.”

Le duc et la duchesse de Sussex ont publié le “Harry et Meghan” Netflix documentaire en décembre qui détaillait le début de leur relation avec leur décision de se retirer des fonctions royales supérieures en 2020, et tout le reste.

Au cours de la série de six heures, Harry et Meghan les deux cas détaillés dans lesquels Markle ne se sentait pas soutenu par le palais tout en étant également ciblé racialement par la presse britannique.

Bradby était auparavant correspondant royal et a eu le premier entretien officiel avec le prince William après ses fiançailles avec Kate Middleton.

La série Netflix a suivi le début de leur relation en 2016, leur mariage à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor en 2018 et leur décision ultime de prendre du recul en tant que membres supérieurs de la famille royale en 2020, à la suite de ce qu’ils prétendaient être un examen minutieux de l’intérieur. et à l’extérieur du palais.

L’autobiographie d’Harry sur le fait de grandir dans la monarchie sortira le 10 janvier.

Bradby a eu l’occasion de parler franchement d’elle avec Markle santé mentale lors d’une tournée avec le couple en Afrique du Sud en 2019. Dans un clip diffusé lors des docuseries, Meghan a été surprise par la question réfléchie et a remercié Bradby d’avoir pris en compte la gravité de son état mental.

Harry a affirmé dans un épisode de la série que son frère aîné et héritier du trône, Prince William lui a crié et lui a crié dessus sa décision de se retirer de la famille royale.

Le duc de Sussex a déclaré à ITV qu’il souhaitait la réconciliation avec la famille royale, mais “la balle est dans leur camp”.

“Ils n’ont montré aucune volonté de se réconcilier”, a-t-il déclaré.

