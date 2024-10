Le prince Harry accepte enfin de rencontrer Kate Middleton sans Meghan Markle

Le prince Harry a finalement accepté de rencontrer sa belle-soeur Kate Middleton alors que le duc est arrivé à Londres pour un événement caritatif.

Cela a été révélé par Plus près en lignee tout en citant des initiés royaux.

Le média a cité des initiés affirmant: « Kate a parlé à Harry de temps en temps ces dernières semaines dans une tentative désespérée d’essayer de sauver leur lien et d’aller à la racine de ce qui se passe avec lui. »

Les sources royales ont en outre affirmé: « Quand elle a proposé l’idée de les rencontrer, juste tous les deux, Harry a immédiatement accepté – lui donnant l’espoir qu’il pourrait y avoir un moyen de le joindre. »

La future reine avait espéré que, grâce à un tête-à-tête profond sans la présence de Meghan, elles pourraient « exprimer tous leurs griefs et leur douleur des dernières années, parler ouvertement de tout et apprendre à dépasser toute la blessure et à la mettre en place ». derrière eux », ont affirmé les pronostiqueurs.

Kate Middleton sait qu’Harry a « du mal » et elle veut l’aider à sortir de sa « misère ».

Le prince Harry est arrivé à Londres pour l’événement caritatif WellChild sans son épouse Meghan Markle et leurs enfants Archie et Lilibet.