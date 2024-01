Le prince Harry abandonne l’action en diffamation contre le Daily Mail après une décision préliminaire préjudiciable

LONDRES (AP) — Prince Harry a abandonné vendredi son action en diffamation contre l’éditeur du tabloïd Daily Mail à la suite d’une décision dans laquelle un juge a mis en doute son cas alors qu’il se dirigeait vers le procès.

Les avocats du duc de Sussex ont informé la Haute Cour de Londres qu’il ne poursuivrait pas la procédure contre Associated Newspapers Ltd.

Aucune raison n’a été donnée, mais elle est survenue le jour où il devait remettre les documents de l’affaire et après une décision punitive le mois dernier dans laquelle un juge a ordonné à Harry de payer l’éditeur près de 50 000 livres (plus de 60 000 dollars) en frais juridiques après avoir échoué à remporter la victoire sans passer par un procès.

Cette action lui imposera de payer les frais juridiques de l’éditeur, qui, selon le Daily Mail, s’élèvent à 250 000 livres (316 000 dollars). Un porte-parole du duc a déclaré qu’il était prématuré de spéculer sur les coûts.

L’affaire concernait un article du Mail on Sunday selon lequel Harry avait tenté de cacher ses efforts pour retenir protection financée par des fonds publics au Royaume-Uni après avoir quitté son rôle de membre actif de la famille royale.

Les avocats de Harry ont affirmé que l’article portait atteinte à son honnêteté et à son intégrité en prétendant révéler que des documents judiciaires « contredisaient les déclarations publiques qu’il avait faites précédemment sur sa volonté de payer pour la protection policière pour lui-même et sa famille pendant son séjour au Royaume-Uni ». bénévolat.

L’éditeur a soutenu que l’article exprimait une opinion honnête et n’avait causé aucun préjudice sérieux à sa réputation.

En mars, Harry a demandé un jugement sommaire – pour gagner le procès sans passer par un procès – et a tenté de mettre hors de cause la défense du Mail, mais un juge n’y a pas cru.

Le juge Matthew Nicklin a statué le 8 décembre que l’éditeur avait une « réelle chance » de montrer que les déclarations faites au nom de Harry étaient trompeuses et que l’article de février 2022 reflétait une « opinion honnête » et n’était pas diffamatoire.

« L’accusé pourrait très bien faire valoir qu’il s’agissait d’un cours magistral dans l’art du “filage” », a écrit Nicklin, en refusant de réfuter la défense de l’opinion honnête.

Harry, 39 ans, fils cadet du roi Charles III, a rompu les rangs avec la famille royale en étant disposé à saisir la justice et c’est devenu le principal forum de ses batailles avec la presse britannique.

Associated Newspapers est l’un des trois éditeurs de tabloïd qu’il poursuit en justice pour avoir affirmé qu’ils utilisé des moyens illégauxcomme la tromperie, le piratage téléphonique ou l’embauche d’enquêteurs privés, pour tenter de découvrir des choses sur lui.

Il fait également l’objet d’un procès contre la décision du gouvernement de le protéger au cas par cas lors de sa visite en Grande-Bretagne. Il affirme que l’hostilité envers lui et sa femme sur les réseaux sociaux et la traque incessante des médias menacent leur sécurité. Il a cité l’intrusion des médias pour expliquer sa décision de quitter sa vie de haut fonctionnaire royal et de s’installer aux États-Unis.

Le porte-parole de Harry a déclaré qu’il restait concentré sur cette affaire et sur la sécurité de sa famille.

