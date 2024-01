Le prince Harry abandonne dimanche sa plainte pour diffamation contre Mail

Divertissement

rupture





Le prince Harry a retiré de manière inattendue son action en diffamation contre un journal britannique vendredi – quelques heures seulement avant de remettre les documents pertinents à la Haute Cour.

Les avocats de Duke, 39 ans, mécontent, ont annoncé vendredi à 10 heures du matin qu’il « abandonnait » l’affaire contre le Mail on Sunday, le Telegraph a rapporté.

Harry devra désormais payer les honoraires de 316 774,25 $ du journal ainsi que ceux de ses propres avocats, ce qui pourrait entraîner une facture totalisant plus de 950 000 $.

La décision du prince basé en Californie d’abandonner l’affaire a été rapportée pour la première fois par la publication sœur du Mail on Sunday, le Daily Mail.

Harry avait poursuivi Associated Newspapers Limited pour un article de février 2022 qui l’accusait d’avoir induit le public en erreur sur sa volonté de payer pour sa sécurité personnelle, a expliqué le Telegraph.

Harry avait poursuivi Associated Newspapers Limited pour diffamation pour un article sur sa volonté de payer pour sa propre sécurité. PA

Harry et son épouse, Meghan Markle, ont perdu leur sécurité personnelle lorsqu’ils ont renoncé à leurs fonctions royales en 2020.

Dans l’article, le Mail on Sunday affirmait qu’Harry n’avait proposé de payer pour sa propre protection qu’après avoir déposé une plainte contre le ministère de l’Intérieur.

En décembre, il a perdu sa tentative de faire rejeter la défense du journal – ce qui signifie que le litige serait porté devant la Haute Cour, où Harry devrait prouver que l’histoire a effectivement causé « un préjudice grave », a déclaré le Telegraph.

Harry a retiré l’affaire après qu’elle ait dû être portée devant la Haute Cour où il aurait dû prouver que l’article lui avait causé un « préjudice grave ». PA

L’éditeur, selon le juge Nicklin à l’époque, avait « une réelle chance de démontrer qu’une personne honnête aurait pu penser » que la description par Harry de sa lutte pour la sécurité était « une classe de maître dans l’art du filage ».

La date limite pour que les deux parties présentent les documents pertinents à la réclamation était vendredi.

Cette affaire de diffamation est l’une des nombreuses affaires intentées par le duc contre les tabloïds.

Harry et six autres célébrités – dont Elton John – poursuivent également Associated Newspapers pour des allégations de piratage téléphonique et d’autres activités illégales.

Avec fils de poste











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo