Le prince Harry “a un penchant pour vouloir son gâteau et le manger aussi”, affirme un expert royal

Le prince Harry semble avoir tendance à “vouloir son gâteau et à le manger aussi” depuis que lui et Meghan Markle se sont retirés de leurs rôles royaux supérieurs en 2020, selon un expert royal.

Alors que le drame de la famille royale continue de faire la une des journaux, Harry, anciennement connu sous le nom de Son Altesse Royale le prince Harry, mène une bataille contre le gouvernement britannique pour la sécurité qu’il a perdue lorsqu’il a quitté son poste. La sécurité demandée par le prince Harry n’est accordée qu’aux membres actifs de la famille royale.

Les experts disent que cette décision légale du duc et de la duchesse de Sussex montre que les deux sont hypocrites. Ils veulent être financièrement indépendants de la couronne mais veulent toujours les avantages qui accompagnent un titre HRH.

“Le prince Harry a un penchant pour” vouloir son gâteau et le manger aussi “”, a expliqué l’expert royal Hilary Forwich à Fox News Digital. “Il aimerait la protection royale, l’accès et la participation aux événements de la famille royale afin de pouvoir raconter des histoires. Pourtant, en même temps, il veut “sa vie privée” tout en embauchant trois cabinets de relations publiques ?

“Il voulait porter son uniforme militaire chez sa bien-aimée [grandmother’s] funérailles mais ne veut pas travailler comme membre de la famille royale ?”

Le prince Harry a été autorisé à porter son uniforme Blues and Royals alors que les petits-enfants de la reine Elizabeth II tenaient une veillée le samedi avant les funérailles de Sa Majesté.

Des années auparavant, le prince avait également été autorisé à se laisser pousser la barbe avant son mariage avec Markle en 2018.

“Il voulait que les règles soient enfreintes pour porter une barbe à son mariage, malgré la politique de l’armée concernant les barbes qui les restreignent à ne pousser qu’avec l’autorité du commandant”, a expliqué Fordwich. “Les exceptions ne sont généralement accordées que pour des raisons médicales ou religieuses ou lorsque la tradition le permet. Il a donc obtenu une dispense personnelle de Sa Majesté la reine Elizabeth II, mais ce n’est jamais assez.”

Le prince Harry et Markle ont ensuite fait la une des journaux après avoir travaillé pour garder la naissance de leur premier enfant Archie secrète des médias et du public. Archie est né le 6 mai 2019, mais le duc et la duchesse de Sussex n’ont posé avec leur fils nouveau-né que quelques jours plus tard. Seuls un journaliste et un photographe étaient présents pour le moment.

“Le protocole royal est de partager la naissance avec la nation, mais le baptême d’Archie en juillet 2019 n’aurait pas pu être plus privé car il a eu lieu avec moins de 25 invités dans la chapelle privée du château de Windsor”, a déclaré Fordwich à Fox News Digital.

“Ce genre de secret – envoyer le message au public que même si nous aimerions que vous écoutiez nos pleurnicheries et nos gémissements à propos de nos problèmes mentaux, nous ne voulons même pas partager cela avec vous – a commencé la couture de les graines, pour le public, que les Sussex allaient trop loin avec leurs habitudes hypocrites.”

L’expert royal Shannon Felton Spence a en outre expliqué que le comportement du prince Harry et de Markle “ressemble à quitter votre emploi et à s’attendre à ce que l’entreprise continue de payer vos prestations”.

“Tout ce qu’ils veulent fait partie de l’ensemble des avantages sociaux au travail”, a déclaré Spence. “Ils ont quitté le travail.”

Spence a noté que la décision de Harry de s’éloigner de la famille royale et de se lancer dans une mission d’indépendance financière n’est pas nécessairement une mauvaise chose, d’autant plus qu’il est cinquième en lice pour le trône. Si Harry devait trouver un moyen efficace d’être indépendant de la monarchie, il pourrait être utilisé par d’autres, à savoir la princesse Charlotte et le prince Louis.

“Ce n’est pas une si mauvaise chose pour Harry de vouloir trouver un autre mode de vie pour le [fifth] en ligne pour le trône », a expliqué Spence. « La survie de la monarchie dépend d’une famille royale plus rationalisée. S’il trouvait un moyen de vraiment quitter la vie de royal au travail et d’être financièrement indépendant sans nuire à l’institution, ce serait une énorme victoire. Cela profiterait en fait à Charlotte et Louis à l’avenir en fournissant une feuille de route pour ce qui est possible une fois que vous êtes trop loin dans la ligne de succession.

“Mais ce n’est pas ce qu’ils voulaient. Ils voulaient toute la liberté et les avantages. Et ce n’est pas le travail. Donc c’est maintenant plus un gâchis que jamais.”

Le gâchis a débordé dans les médias, créant un titre après l’autre concernant la scission de la famille royale. Cependant, Spence a noté que la couronne était également en faute. Elle a affirmé qu’il était dans le “meilleur intérêt” de “The Firm”, comme on appelle parfois la famille royale, d’aider le prince Harry et Markle à trouver leur chemin vers l’indépendance.

“Il y a un blâme à partager pour la façon dont cela s’est terminé. Il était également dans l’intérêt de l’institution de trouver cette voie indépendante pour eux et de jeter les bases pour les générations futures”, a déclaré Spence à Fox News Digital. “Mais les émotions ont pris le dessus, et maintenant tout est souligné d’amertume.”