Le prince Harry “a toujours été méfiant” envers le personnel du palais qui “accordait la priorité” au prince William, selon un expert royal

Le prince Harry aurait été “paranoïaque” à propos de son personnel au palais de Buckingham lorsqu’il a commencé à sortir avec Meghan Markle.

L’affirmation a été faite par l’auteur royal Valentine Low, qui a écrit un nouveau livre intitulé “Courtiers : le pouvoir caché derrière la couronne”. Low a allégué que le duc de Sussex se méfiait de plus en plus du personnel du palais et “avait cette obsession des médias”.

Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast “To Di For”, a déclaré à Fox News Digital que le plus jeune fils du roi Charles III “s’est toujours méfié du personnel du palais” en raison de sa position dans la ligne de succession. Harry, 38 ans, est cinquième sur le trône et a été surnommé “le remplaçant” par la presse. Son frère aîné, le prince William, est en première ligne suivi de ses trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

“On m’a dit que depuis qu’Harry était adolescent, le palais accordait la priorité à la réputation du prince William par rapport à celle du prince Harry”, a expliqué Schofield. “Par exemple, il y a une histoire à propos d’un journal appelant l’équipe de communication du palais pour commenter une histoire négative de William. La stratégie du palais était de proposer une histoire négative de Harry pour empêcher l’histoire de William de courir. Je ne sais pas combien de fois cela stratégie a été utilisée, mais j’ai entendu dire par un ancien employé que cela s’est produit. Bien sûr, le palais va faire tout ce qu’il peut pour protéger l’héritier.

“Le prince et la princesse de Galles sont l’avenir et la priorité”, a partagé Schofield, faisant référence à William et à sa femme Kate Middleton. “Bien que cela semble dur, c’est aussi du bon sens.”

Alors que Harry se méfiait du personnel du palais, ses inquiétudes auraient augmenté après son mariage avec Markle. L’ancienne star de “Suits”, 41 ans, est devenue la duchesse de Sussex lorsqu’elle a épousé le prince britannique en 2018.

“Je pense qu’il s’agit davantage du fait que le prince Harry a grandi avec une mère qui a insisté pour que ses fils soient traités sur un pied d’égalité, puis qu’il ait perdu cet avocat”, a déclaré Schofield. “Le prince Harry n’a posé aucun problème dans les années qui ont précédé sa relation avec Meghan Markle. Ses jours de mauvais garçon étaient derrière lui et il avait accepté son rôle de troisième roue beau et idiot du prince William et de sa femme lors d’engagements royaux.”

DÉBATS SUR INTERNET SI LA DATE DE COURONNEMENT DU ROI CHARLES III EST LÉGÈRE POUR LE PRINCE HARRY, MEGHAN MARKLE

“Il y a eu quelques affrontements avec le personnel mais pour la plupart, l’équipe de Harry était très joyeuse et a apprécié travailler avec lui”, a-t-elle poursuivi. “Les affrontements impliquaient généralement que le prince Harry souhaitait poursuivre les mêmes campagnes qui passionnaient le prince William. Le prince William avait la priorité. Je pense que le personnel a été tellement surpris par l’affirmation de Meghan Markle … immédiatement. Pas de période de lune de miel là-bas. Mais dans les coulisses, Harry avait fait part de ses frustrations à Meghan et maintenant elle était là pour diriger le navire.”

Quelques jours seulement avant la diffusion de l’interview du duc et de la duchesse de Sussex avec Oprah Winfrey en 2021, un ancien assistant a accusé Markle d’intimidation. Le Times de Londres a rapporté des allégations selon lesquelles la duchesse aurait chassé deux assistants personnels et laissé le personnel se sentir “humilié”. À l’époque, une porte-parole de la duchesse a déclaré à Fox News Digital qu’elle était “attristée par cette dernière attaque contre son personnage, en particulier en tant que personne qui a été la cible d’intimidation et qui est profondément engagée à soutenir ceux qui ont subi des douleurs et des traumatismes. “

En juin de cette année, les responsables du palais ont annoncé que les détails d’un examen indépendant enquêtant sur les allégations resteraient confidentiels.

En 2020, le couple a annoncé qu’il se retirait en tant que membres seniors de la famille royale. Ils résident en Californie avec leurs deux enfants. Cependant, Schofield soupçonne Markle de se préparer pour son dernier grand rôle. Le couple a signé des accords avec Spotify et Netflix.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Je pense que la prochaine grande ambition de Meghan sera de devenir porte-parole d’une marque de beauté de luxe”, a déclaré Schofield. “… N’oubliez pas que la duchesse a également un contrat de livre. Elle utilisera ces livres pour se faire connaître en tant que leader d’opinion. Les chuchotements sur les aspirations politiques se sont calmés. Cependant, je pense que si elle a trouvé le bon mentor… c’est une voie qu’elle continuerait d’explorer.”

“Le prince Harry est complètement satisfait de travailler dans les coulisses”, a-t-elle ajouté.

Dans son livre, Low a allégué qu’Harry avait effectué des “tests de fidélité” sur ses employés pour s’assurer qu’il était protégé.

“C’était un test constant de loyauté : ‘Allez-vous me protéger ? Ou venez-vous de devenir l’un d’entre eux, qui ne se battra pas pour moi ?’ C’était épuisant”, a écrit Low. “Sa méfiance à l’égard des courtisans des autres foyers ; les tests de loyauté constants de son propre personnel : tout cela était là avant que Meghan n’arrive sur les lieux.”

‘FAB FOUR’ ROYAL REUNION EN NOUS? WILLIAM, KATE SERA À BOSTON DAYS AVANT HARRY, MEGHAN SERA HONORÉE À NY

“Mais après son arrivée, la situation empirerait considérablement”, a poursuivi Low, alléguant que le personnel du palais qui travaillait avec le couple s’appelait le “Sussexes Survival Club”.

“Ce fut une expérience très difficile pour beaucoup d’entre [the employees]”, a-t-il allégué. “Certaines personnes m’ont dit qu’elles étaient complètement détruites, qu’elles se sentaient malades, qu’elles étaient secouées.”

En août, Markle a déclaré à The Cut que “juste en existant”, elle et Harry “perturbaient la dynamique de la hiérarchie” lorsqu’ils étaient au Royaume-Uni. La duchesse a admis qu’il n’était pas facile de “pardonner” lorsqu’on lui a demandé s’il y avait de la place pour le pardon. entre elle, la famille royale britannique et sa propre famille.

“Je pense que le pardon est vraiment important. Il faut beaucoup plus d’énergie pour ne pas pardonner”, a-t-elle déclaré. “Mais il faut beaucoup d’efforts pour pardonner. J’ai vraiment fait un effort actif, surtout en sachant que je peux tout dire.”

L’Associated Press a contribué à ce rapport.