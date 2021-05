Le prince Harry a révélé qu’il utilisait la thérapie EMDR pour surmonter les traumatismes passés. Qu’est-ce que c’est exactement ?

Après avoir fait des révélations explosives sur la famille royale britannique lors d’une interview avec Oprah Winfrey plus tôt cette année, le prince Harry s’est de nouveau assis avec l’animateur de l’émission Apple TV, The Me You Can’t See. Cette fois, le prince de 36 ans a parlé de ses problèmes de santé mentale et de la stigmatisation qui les entoure. Alors que l’interview précédente, où il accompagnait sa femme Meghan Markle, était principalement centrée sur le traitement de la duchesse par la famille royale, la nouvelle conversation avec Oprah a vu Harry s’ouvrir sur une détresse émotionnelle après la mort prématurée de sa mère en 1997. Dans la bande-annonce, Harry est vu s’ouvrir sur la santé mentale : « Prendre cette décision de recevoir de l’aide n’est pas un signe de faiblesse. Dans le monde d’aujourd’hui, plus que jamais, c’est un signe de force. »

Harry, dans la série documentaire Apple TV sur la santé mentale, a parlé du traumatisme de la perte de sa mère alors qu’il n’avait que 12 ans. L’homme de 36 ans a révélé que l’aide de la thérapie EMDR l’avait aidé à faire face au traumatisme passé. , signalé digne.

Qu’est-ce que la thérapie EMDR

Désensibilisation et retraitement des mouvements oculaires (EMDR) est une forme de thérapie développée par la psychologue américaine Francine Shapiro à la fin des années 80. Un jour au hasard, alors que Francine se promenait dans le parc, elle s’est rendu compte que ses mouvements oculaires réduisaient apparemment les émotions négatives associées à ses propres souvenirs pénibles.

Lorsque la psychologue a fait faire la même expérience à d’autres personnes, elle a découvert que les volontaires avaient également remarqué un effet désensibilisant. Cependant, lorsqu’il est devenu clair que les mouvements oculaires à eux seuls ne peuvent pas générer d’effets thérapeutiques, elle a donc ajouté une composante cognitive pour faire face aux souvenirs traumatiques. Et après des années de recherche, Francine a formulé l’EMDR.

L’Institut national pour la santé et l’excellence des soins de Nice a recommandé la thérapie avec l’Organisation mondiale de la santé pour le trouble de stress post-traumatique (SSPT). La thérapie est également utilisée pour les problèmes causés par une personne souffrant de SSPT. Les patients qui ont souvent un stress persistant, des pensées et des cauchemars provoqués par de telles expériences traumatisantes peuvent également être traités en utilisant l’EMDR. Les personnes en thérapie participeront à plusieurs séances au cours desquelles on leur demandera de se concentrer sur les expériences qui les troublent et les sensations qu’elles provoquent en elles.

La thérapie EMDR vise à aider à réduire les émotions troublantes associées aux expériences troublantes qu’ils ont vécues. Dans la thérapie EMDR, les gens sont contraints de diviser leur attention et de se concentrer sur la double stimulation en même temps qu’ils se concentrent sur l’événement traumatique. La thérapie aide à atténuer la détresse lorsque le cerveau est autorisé à stocker normalement les souvenirs traumatiques, ce qui, selon les experts, n’est généralement pas la façon dont les mauvais souvenirs sont stockés dans notre tête, un rapport dit.

Regardez la bande-annonce de l’émission ici :

Les praticiens EMDR utilisent également des sons ou des tapotements, en plus des mouvements oculaires, pour aider leurs patients à traiter les souvenirs traumatiques.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici