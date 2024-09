Le prince Harry a prévenu qu’il n’avait plus d’excuses

Le prince Harry vient de recevoir un avertissement majeur lui demandant de « grandir » car « le temps presse ».

Des commentaires de cette nature à l’égard du duc ont été partagés par la commentatrice royale et auteure Sarah Vine.

Elle a pesé sur les choses lors de l’un de ses articles les plus récents pour le Daily Mail.

Elle a commencé ses accusations contre la famille royale en dénigrant les enfantillages du prince Harry, malgré ses 40 ans cette année.

Aux yeux de Mme Vine, « À 40 ans, il n’y a plus d’excuses : quel que soit le chemin que vous empruntez, quels que soient vos succès ou vos échecs, tout dépend de vous. »

« La vie à 40 ans relève de votre propre responsabilité, de votre propre décision », a-t-elle admis.

Sans compter que cela enlève toute chance de blâmer « Maman ou Papa de vous avoir foutu en l’air, comme l’a dit un jour le poète, ou de vous cacher derrière l’inexpérience de la jeunesse. »

Avant de signer, elle a également doublé son clapback contre Harry et a déclaré: «Aussi, ne traînez plus: vous êtes à plus de la moitié de vos soixante-dix ans. Hachez, hachez : l’horloge tourne.