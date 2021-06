Le prince Harry « a organisé un déjeuner avec de vieux amis à son retour au Royaume-Uni pour les funérailles de Philip »

Le PRINCE Harry a organisé un déjeuner avec de vieux amis à son retour au Royaume-Uni pour les funérailles du prince Philip – mais William n’était pas là, a-t-on appris.

Le duc de Sussex est retourné à Londres pour la première fois après le Megxit pour les funérailles du duc d’Édimbourg en avril.

Et Harry – qui est de nouveau retourné au Royaume-Uni pour un service pour marquer ce qui aurait été le 60e anniversaire de sa mère – a montré des signes de « vouloir renouer avec son ancienne vie ».

Une source a déclaré au Mail on Sunday: « Après le mariage, Harry a coupé tout le monde du Royaume-Uni.

« Mais maintenant, il montre enfin des signes de volonté de renouer avec son ancienne vie.

« Ses amis sont vraiment excités, ils pensent que le vieux Harry sort de sa coquille.

« On dirait qu’il commence à se rendre compte qu’il n’a pas à abandonner son ancienne vie pour profiter d’une nouvelle en Californie avec Meghan.

« Les deux mondes qu’il occupe maintenant ne s’excluent pas mutuellement pour ses amis, bien qu’ils puissent bien l’être pour sa famille. »

Cependant, il a été rapporté que son frère aîné William avait snobé le déjeuner d’avril.

Au lieu de cela, il a été affirmé que la princesse Eugénie et son mari Jack Brooksbank étaient les seuls membres de la famille royale avec lesquels Harry est resté en contact étroit depuis que lui et Meghan Markle ont quitté le cabinet.

Le prince Harry est au Royaume-Uni pour assister à une cérémonie marquant la vie de sa défunte maman bien-aimée.

Le duc est arrivé avant le dévoilement, le jeudi 1er juillet, de la statue de sa mère Diana, princesse de Galles, chargée d’honorer sa mémoire.

Harry s’est envolé pour l’Angleterre vendredi et va maintenant se mettre en quarantaine alors que les derniers préparatifs sont faits pour la cérémonie.

Une porte-parole de Harry a confirmé que le duc était arrivé « en toute sécurité » dans sa résidence privée Frogmore Cottage près de la maison du château de Windsor de la reine.

Ce sera la deuxième fois que le duc se tiendra publiquement avec William au milieu des spéculations sur une énorme rupture entre les frères après que Harry ait quitté la famille royale.

Leur relation troublée est bien documentée, mais leur mère sera leur objectif.

Une source royale a déclaré: « C’est un petit événement et un moment très personnel pour la famille.

« Les plans ont été réduits en raison des restrictions actuelles de Covid-19 et les dispositions médiatiques reflètent à la fois la taille et le ton de l’événement. »

Cependant, ni la reine ni le prince Charles n’assisteront au dévoilement.

Dans un malheureux affrontement des journaux intimes, le prince Charles sera en Écosse.

Et Sa Majesté visitera le pays pour la semaine royale entre le 28 juin et le 1er juillet – pour célébrer la communauté écossaise, l’innovation et l’histoire.

Pendant son séjour à Édimbourg, Glasgow et Stirling, le monarque visitera des entreprises, des organisations caritatives et des institutions culturelles qui mettent en valeur leur travail de pionnier.

La reine séjournera au palais de Holyroodhouse, la résidence officielle du souverain en Écosse

La reine a cependant étendu un rameau d’olivier aux Sussex en les invitant à ses gigantesques célébrations du jubilé de platine en été.

Selon le Mail on Sunday, le duc et la duchesse prévoient d’assister au défilé officiel de l’anniversaire de la reine qui se déroulera sur quatre jours en juin prochain.

Mais on ne sait pas si Harry et Meghan apparaîtront sur le balcon avec le reste de la famille royale.