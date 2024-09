Le prince Harry a nommé Oprah l’une de ses « fées marraines » alors que Meghan Markle et lui faisaient la fête avec des célébrités telles qu’Ellen DeGeneres et Jane Lynch – avant l’ouverture d’une librairie par leurs chers amis californiens (et le duc de Sussex a même inspiré son nom !)

Le prince Harry a surnommé Oprah Winfrey l’une de ses « fées marraines » – alors que lui et Meghan Markle ont fait la fête avec Chappell Roan et Carole King la nuit avant de prendre la parole lors de l’ouverture d’une librairie, dont le nom a été inspiré par le duc lui-même, à Summerland, près de Montecito, ce week-end.

Les Sussex ont passé une soirée avec les « amis et la famille » de l’agent littéraire Jennifer Rudolph Walsh et de la star des cosmétiques Victoria Jackson, le vendredi 6 septembre. Magazine Ville et Campagne a révélé – où ils ont embrassé leur vieille amie Oprah et ont côtoyé des célébrités telles qu’Ellen DeGeneres, Jane Lynch et le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos.

Le média a rapporté que le couple royal était arrivé dans un « Range Rover sombre » et avait chaleureusement accueilli les autres invités sur place.

Après que Jennifer et Victoria aient échangé quelques mots avec leur public intime, Meghan, 43 ans – qui portait un haut chic Ralph Lauren et un pantalon blanc assorti – a été entendue crier un « Woo !

Les photos de l’événement montrent une duchesse souriante et glamour serrant dans ses bras l’animateur du talk-show qui les a interviewées pour leur émission à succès de 2021.

D’autres photos du spectacle du soir montrent Harry et Meghan ravis posant devant la librairie avec ses fondateurs.

Ailleurs, lorsqu’on lui a demandé des recommandations de livres, le prince aurait, semble-t-il, pointé en plaisantant un exemplaire de ses mémoires – Spare.

Victoria, qui est proche du couple royal depuis leur arrivée en Californie il y a quatre ans, a déclaré que « les voir pouvoir venir ici et être dans un espace sûr… c’est ce que nous voulons que ce soit ».

Elle a ajouté : « Leur soutien, et la lumière qu’il apportera aux marraines, est assez extraordinaire. »

Le média a également révélé que le prince Harry, 39 ans, avait joué un rôle dans le choix du nom de la librairie, puisqu’il avait, lors de sa propre soirée de présentation du livre à Beverley Hills, remercié Oprah, Victoria et Jennifer d’avoir été ses « fées marraines ».

Il n’est donc peut-être pas étonnant que Spare soit exposé fièrement et avec audace dans le magasin, aux côtés du livre pour enfants de sa femme, The Bench.

L’interview sensationnelle d’Oprah avec le prince Harry et Meghan Markle – tout juste sortis de leur démission en tant que membres supérieurs de la famille royale – a secoué The Firm lors de sa diffusion en 2021.

Cela a fermement consolidé le tristement célèbre animateur de talk-show américain, 70 ans – qui a assisté à leur mariage en 2018 – en tant qu’allié des Sussex au milieu de leur rupture avec le roi Charles et le prince et la princesse de Galles.

« Je les soutiens à 1 000 pour cent », avait-elle déclaré à propos du départ du couple du Royaume-Uni et de son éloignement des fonctions royales.

Cependant, malgré le fait qu’ils semblent entretenir des relations chaleureuses – le présentateur envisageant même que Harry et Meghan soient voisins à Montecito – des rumeurs au fil des ans ont fait courir le murmure selon lequel le couple était « abandonné comme des mouches » par les stars d’Hollywood, Oprah incluse.

Mais les récentes retrouvailles entre la duchesse et la légende de la télévision américaine suggèrent que tout semble aller pour le mieux.

Jennifer a également partagé une blague personnelle avec le duc alors qu’elle parlait de l’apprentissage auprès de personnes à la fois plus jeunes et plus âgées que nous, en plaisantant qu’une fois qu’il elle a 40 ans, elle doit trouver de nouvelles personnes dans la trentaine !’.

Le samedi, Meghan avait l’air typiquement chic lors de son discours lors de la séance du club de lecture de son amie proche Oprah Winfrey.

La duchesse de Sussex a opté pour une apparence élégante alors qu’elle assistait à l’événement à la librairie Godmothers.

Présentant une tenue élégante, la mère de deux enfants a opté pour la simplicité avec une combinaison sans manches à col de la marque canadienne Club Monaco, spécialisée dans les vêtements décontractés de luxe.

L’amitié entre Harry et Meghan semble avoir été née lorsqu’ils ont étendu leur invitation de mariage à Oprah pour inclure la réception du soir à Frogmore House, à laquelle n’ont assisté que leurs proches et amis.

En janvier 2020, le prince Harry et Meghan ont fui la famille royale et le Royaume-Uni pour commencer leur nouvelle vie aux États-Unis. Et un an plus tard, quelque 50 millions de personnes à travers le monde ont regardé le duo participer, le 7 mars 2021, à une interview révélatrice de 85 minutes avec Oprah Winfrey.

Elle l’a associé à des accessoires minimalistes, notamment son bracelet Cartier Love à 5 000 £, qu’elle possède depuis au moins 2017, son collier de tennis en diamant Logan Hollowell et la montre Cartier Tank Française de la princesse Diana à 17 800 £ (22 950 $).

Pour ajouter de la hauteur à son look élégant, Meghan portait ses sandales Jimmy Choo Etana 50 mm en beige et écaille.

Magazine Ville et Campagne a révélé que Meghan a remercié Jennifer et Victoria pour « non seulement avoir créé l’espace, mais pour avoir maintenu l’espace pour que tant de personnes se sentent vues à travers les pages, que ce soit dans le rire, dans le chagrin, en se sentant moins seules ».

Cependant, tout comme son amie proche Oprah, la duchesse a dû quitter cet événement « incroyable » plus tôt que prévu, car elle devait « préparer le dîner pour les enfants ».

Parler de ses marraines InstagramJennifer a déclaré : « J’adore ça. Les gens viennent ici et la phrase que nous entendons sans cesse est : « Je ne sais pas pourquoi, mais ça me donne envie de pleurer. »

« Et cela me donne envie de pleurer parce que je sais pourquoi, parce que nous avons mis tellement d’amour et d’intention dans tout.

« C’est comme – vous savez, quand vous prenez une bouchée de quatre-quarts et que vous vous dites pourquoi c’est si délicieux. Oh, c’est le beurre ? Eh bien, le beurre est l’amour dans ce gâteau et il est beurré et délicieux.

« Et les gens ressentent cela et ont le sentiment d’avoir trouvé un chez-soi loin de chez eux. »