Le prince Harry a mis la vie des troupes britanniques en danger en se vantant de ses 25 meurtres de talibans, disent d’anciens chefs militaires

Les héros de la GUERRE et les chefs militaires à la retraite disent que le prince Harry a mis la vie des troupes britanniques en danger en se vantant de ses 25 meurtres de talibans.

Il a également été averti que les commentaires de son livre pourraient inciter à des attaques à l’intérieur du Royaume-Uni et a été accusé de plonger la famille royale dans un nouveau cauchemar de sécurité.

Hier soir, d’anciens hauts gradés ont averti que le prince Harry avait mis la vie des troupes britanniques en danger en se vantant d’avoir tué 25 combattants talibans Crédit : PA : Association de la presse

Hier soir, le héros SAS Andy McNab a averti que le compte de Harry mettrait “les gens en danger” et que la sécurité royale serait désormais examinée Crédit : AP : Associated Press

Hier soir, des dirigeants talibans meurtriers s’exprimant depuis l’Afghanistan ont exigé que le plus jeune fils du roi soit jugé pour crimes de guerre Crédit : PA : Association de la presse

Harry, 38 ans, écrit dans son livre Spare que tuer 25 combattants talibans en Afghanistan était comme “des pièces d’échec retirées de l’échiquier”.

L’ancien pilote d’Apache, qui a effectué deux tournées en Afghanistan, a affirmé qu’il ne considérait pas l’ennemi comme des personnes et qu’il ne ressentait ni fierté ni honte de son bilan.

Mais le héros SAS Andy McNab a averti hier soir que le compte de Harry mettrait “les gens en danger” et que la sécurité royale serait désormais examinée.

L’ancien commandant de l’armée britannique, le colonel Richard Kemp, a déclaré que cela “rallumera l’animosité djihadiste contre lui et incitera ceux qui veulent se venger”.

Des membres de la famille royale, dont le roi et la reine consort et le prince et la princesse de Galles, devraient se lancer dans des tournées à travers le monde après le couronnement.

Les initiés disent que les aveux de Harry ont considérablement accru les problèmes de sécurité pour toute la famille royale.

Le colonel Kemp a déclaré: «Son accusation selon laquelle l’armée britannique entraîne ses soldats à voir leurs ennemis comme des pièces d’échecs à balayer du tableau, en d’autres termes les déshumanisant, alimentera également la propagande djihadiste, encourageant potentiellement des attaques plus larges au Royaume-Uni.

« Cela porte atteinte à sa sécurité personnelle. Il s’est tiré une balle dans le pied.

« Cela incitera certaines personnes à tenter une attaque contre des soldats britanniques partout dans le monde. L’impact sur sa propre sécurité personnelle est encore plus grand.

L’ancien commando de la Royal Marine Ben McBean – un vieil ami de Harry – a déclaré: «Il a déjà une grosse cible sur le dos et peut-être qu’elle a un peu plus grandi.

« Mais il est en Amérique, il a la sécurité. Ici, au Royaume-Uni, ils pourraient penser “nous ne pouvons pas rejoindre Harry mais nous pouvons aller dans son ancienne caserne”. De toute façon, tu es toujours une cible, mais je pense juste qu’exacerber les choses et sortir des chiffres n’aide pas vraiment.

La révélation est venue le jour même où Harry a affirmé que son frère, le prince William, l’avait attaqué.

Harry a dit que William l’a attrapé par le col, a déchiré son collier et l’a jeté au sol.

L’ancien commando de la Royal Marine Ben McBean – un vieil ami de Harry – a déclaré: “Il a déjà une grosse cible sur le dos et peut-être qu’il a un peu plus grandi” Crédit : AP

Harry, 38 ans, écrit dans son livre Spare que tuer 25 combattants talibans en Afghanistan était comme “des pièces d’échec retirées du plateau” Crédit : PA : Association de la presse

Les talibans ont appelé à la vengeance et ont demandé à Harry de comparaître devant la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas Crédit : PA : Association de la presse

Mais l’ancien soldat des SAS, McNab, a déclaré: «Une minute, il dit qu’il a largué 25 talibans, puis il s’énerve parce que son collier s’est cassé? Allez.

«C’est comme EastEnders sur la vitesse. Tout est conçu pour lui donner une belle apparence.

Il a averti que le récit de Harry sur le meurtre de 25 insurgés mettrait en danger la sécurité royale.

McNab a ajouté: «Ce sont les agents de protection et les gardes du corps que Harry met en danger.

“La sécurité royale sera réévaluée et davantage de personnes seront mises en danger pour protéger Harry et sa famille à cause de quelque chose qu’il a dit. Il met plus de gens en danger.

L’ancienne légende de SAS “Big Phil” Campion, 53 ans, a déclaré que Harry avait désespérément besoin d’un ami pour lui dire de l’emballer.

Il a ajouté: «Ça pue quelqu’un qui a besoin que son meilleur ami mette son bras autour de lui et dise stop. Il n’y a aucune humilité chez lui, il semble avoir un peu perdu l’intrigue.

“Un pote peut dire quand tu es un idiot. Ils peuvent vous dire des choses quand les autres ne le peuvent pas.

L’ancien secrétaire à la Défense, Lord John Hutton, a déclaré que les commentaires de Harry étaient “une très grave erreur de sa part”.

Il a ajouté: “Je pense que c’est juste inapproprié et faux, et il y a un sentiment de bravade à ce sujet, auquel je pense que la plupart des gens qui ont servi dans les forces armées reculeront.

“Ce n’est tout simplement pas ce qu’il faut dire, c’est juste faux, à tous les niveaux.”

Les talibans ont qualifié Harry de barbare et ont exigé qu’il comparaisse devant la Cour pénale internationale de La Haye, aux Pays-Bas.

Le haut responsable Anas Haqqani a tweeté : « Ceux que vous avez tués n’étaient pas des pièces d’échecs, c’étaient des humains ; ils avaient des familles qui attendaient leur retour.

« Parmi les tueurs d’Afghans, peu ont votre décence de révéler leur conscience et d’avouer leurs crimes de guerre.

« Je ne m’attends pas à ce que la CPI vous convoque ou que les militants des droits de l’homme vous condamnent, car ils sont sourds et aveugles pour vous.

“Mais j’espère que ces atrocités resteront gravées dans l’histoire de l’humanité.”