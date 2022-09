NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le prince Harry a célébré son 38e anniversaire jeudi en petite pompe alors qu’il continuait à pleurer la reine Elizabeth II et le 25e anniversaire de la mort de la princesse Diana.

Le duc de Sussex a eu son “deuxième anniversaire le plus triste” car sa journée consistait à rendre hommage au défunt souverain, décédé le 8 septembre à l’âge de 96 ans. La reine Elizabeth II était le monarque le plus ancien de l’histoire britannique avec plus de 70 ans. ans sur le trône. Elle détenait également le titre de deuxième monarque au règne le plus long au monde.

“Aujourd’hui, c’est l’anniversaire du prince Harry, et il a été laissé à Frogmore Cottage avec Meghan. D’autres membres sont partis faire des promenades et visiter des expositions florales en l’honneur de la reine”, a déclaré Kinsey Schofield, expert royal et animateur du podcast quotidien “To Di For”. , a déclaré à Fox News Digital.

“Malheureusement, l’anniversaire de Harry arrive juste après l’anniversaire de la mort de la princesse Diana et maintenant celui de la reine. Les gens l’appellent son ‘deuxième anniversaire le plus triste’.”

REINE ELIZABETH: LE ROI CHARLES DANS LA “RÉFLEXION PRIVÉE”, LE PRINCE WILLIAM ET KATE VOIR LES HOMMAGES FLORAUX

La princesse Diana est décédée le 31 août 1997 dans un accident de voiture à Paris, en France. Elle était connue comme “la princesse du peuple” malgré son dédain pour la presse et la vie sous les projecteurs. Elle a divorcé de Charles en 1996 avec des paparazzis qui l’ont finalement poursuivie à mort.

L’anniversaire de Harry n’a même pas été remarqué par les pages officielles des médias sociaux royaux, y compris les comptes gérés par son frère et sa belle-sœur, le prince William et Kate Middleton.

“Harry et Meghan sont émotionnellement épuisés. La famille royale souhaite généralement un joyeux anniversaire à Harry sur les réseaux sociaux. Un message avait probablement déjà été organisé et approuvé avant la mort de la reine. Les observateurs royaux se demandent si l’absence de message est terminée. de respect pour les circonstances ou si le palais reconnaît le vrai mélange de réactions en ce qui concerne la présence des Sussex au Royaume-Uni en ce moment.”

LIVRE TELL-ALL DU PRINCE HARRY: QUE RÉVÉLERA-T-IL ET QUE LE MÉMOIRE POURRAIT-IL DÉTRUIRE LA RELATION AVEC LA FAMILLE ROYALE?

Alors que William et Kate, le prince et la princesse de Galles nouvellement nommés, ont été vus en train de rencontrer des personnes en deuil à Sandrigham, le roi Charles III a passé la journée à réfléchir à la perte de sa mère.

“Le roi Charles prend une journée de repos et de réflexion”, a déclaré Schofield. “Meghan va essayer de rendre la journée spéciale pour Harry avec un repas fait maison et peut-être une friandise sucrée.

« Harry et Meghan sont toujours très proches de la princesse Eugénie et de Jack Brooksbank. Je ne serais pas surpris si la famille Brooksbank s’arrêtait pour célébrer le plus jeune fils du roi. titres pour enfants.”

Un point de discorde majeur pour le duc et la duchesse de Sussex reste à portée de main – si leurs enfants, Archie et Lilibet, recevront les titres “Son Altesse Royale” décernés à la famille avec des lignées royales immédiates.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Harry et Meghan feraient campagne pour des titres de RHS pour leurs enfants à des fins de sécurité. Le roi Charles n’est pas d’accord car aucun membre de leur famille n’est un membre de la famille royale”, a déclaré Schofield.

En 2020, ils ont quitté leurs fonctions royales en raison de ce qu’ils ont décrit comme l’intrusion et le comportement raciste des médias britanniques envers leur famille. Markle a révélé qu’elle se sentait suicidaire avant de décider de quitter l’Angleterre et de retourner dans son État d’origine, la Californie. Et Harry a reconnu qu’il y avait des tensions avec son père au sujet de sa décision non seulement de s’éloigner de ses responsabilités royales, mais aussi de son mariage avec l’actrice biraciale.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

On ne sait toujours pas lequel des enfants sera impliqué dans les funérailles de lundi, avec des spéculations selon lesquelles le fils aîné de William, George, pourrait être présent si l’un des petits-enfants le serait.

“Je ne crois pas que nous verrons les enfants du Sussex s’envoler pour le Royaume-Uni en raison du bras de fer en cours pour les titres”, a déclaré Schofield. “Harry doit faire valoir qu’il sent que ses enfants ne sont pas en sécurité là-bas.”