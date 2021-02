Le prince Harry « dominant » avait l’air « beaucoup plus poli et américain », tandis que la « modeste » Meghan Markle « a joué un rôle plus doux » lors de leur première apparition commune depuis leur départ de la famille royale, a déclaré un expert en langage corporel.

Le duc, 36 ans, et la duchesse de Sussex, 39 ans, qui la semaine dernière se sont officiellement séparés du cabinet, sont apparus dans une vidéo de 20 secondes branchant leur podcast Archewell Audio lors d’un événement de diffusion en direct Spotify hier.

L’expert en langage corporel Judi James a déclaré à FEMAIL que le couple, qui a filmé le clip dans leur manoir de 14 millions de dollars à Santa Barbara, avait acquis un « vernis à l’américaine » dans leur « pose et leur langage corporel ».

Elle a expliqué que Meghan, qui portait une robe Oscar de la Renta de 2600 £, a adopté une « pose sobrement royale » alors que le langage corporel de Harry ressemble beaucoup plus à « américain » et même « à Trump », avec ses « larges gestes de la main et son livraison énergique.

Le prince Harry, « dominant », âgé de 36 ans, avait l’air « beaucoup plus américain » tandis que « modeste » Meghan Markle, 39 ans, « a joué un rôle plus doux » lors de leur première apparition conjointe depuis la démission de la famille royale, a déclaré Judi James à FEMAIL

Judi a déclaré à FEMAIL qu’il y avait « un nouvel accent sur le fait que Harry ressemble au mâle alpha le plus dominant tandis que Meghan est assise modestement à côté du sien, regardant avec admiration ».

Elle a expliqué: « Il y a presque un changement de style de livraison de ces deux-là, Meghan adoptant un style de pose beaucoup plus royal britannique avec ses mains croisées sur ses genoux alors qu’elle est assise près de son mari. »

Judi a révélé que lors de ses précédentes apparitions au cours de la dernière année, la duchesse avait assumé un rôle plus dominant, mais qu’elle avait joué un rôle beaucoup plus doux dans le clip.

Elle a déclaré: « Lors d’apparitions précédentes, Harry pressait souvent une extrémité du canapé pendant que Meghan s’adressait à la caméra et dirigeait les conversations.

«Ici, elle semble jouer un rôle beaucoup plus doux pour donner l’impression que c’est Harry qui est la star du tour.

Pendant ce temps, Judi a comparé le prince Harry au président Donald Trump dans ses mouvements corporels, qu’elle a qualifiés de « confiants et enthousiastes ».

Judi a déclaré que la duchesse avait joué un « rôle beaucoup plus doux et plus royal » dans le nouveau clip, tandis que les gestes de la main et les jambes évasées du duc montraient « confiance et enthousiasme »

Elle a expliqué: « Alors que Meghan adopte la pose sobrement royale, le langage corporel d’Harry semble beaucoup plus américain, avec ses larges gestes de la main et sa prestation énergique.

Meghan porte une robe Oscar de la Renta à 2600 £ Meghan portait une robe bleue douce Oscar de la Renta de 2600 £ brodée de citrons pour sa première apparition depuis qu’elle a quitté la famille royale hier. La robe de cocktail présentait un ourlet volant spectaculaire et des détails d’agrumes sur le corsage et la jupe. Il est décrit en ligne comme présentant «un motif citron signature» qui «ajoute une qualité inspirée de Botticelli à ce glamour inspiré des années 60». La duchesse a choisi de porter ses cheveux dans des boucles hollywoodiennes glamour et rebondissantes pour l’apparence et a troqué son maquillage discret habituel pour un look glamour étonnant, avec un fard à paupières foncé et un surligneur. Meghan est connue pour son amour des marques de créateurs, et sa première garde-robe de maternité aurait coûté plus d’un demi-million de livres. Elle a en outre été renforcée par des bijoux décadents, qui ajoutent une valeur financière à plusieurs de ses tenues. La future mère avait l’air glamour dans une robe de cocktail inspirée des années 60, avec un ourlet à volants dramatique et des détails d’agrumes sur le corsage et la jupe

« Avec ses jambes écartées dans le genre de geste de pouvoir alpha que Donald Trump a toujours utilisé, la prestation de Harry a une énergie et un engagement de style américain.

« Son rituel caractéristique de frottement des mains et d’anxiété accélérée des yeux se termine rapidement, puis nous avons un geste explicatif confiant avec les deux mains écartées, les paumes vers le haut avant qu’un mouvement de hachage incliné ajoute du rythme et de l’emphase à ses points. »

Judi a révélé que le clip semblait montrer que le prince Harry était la force derrière le projet, expliquant: « En tant que signal adressé à leurs fans et au public, ce langage corporel semble montrer Harry aux commandes du podcast, Meghan utilisant quelque chose de plus comme le genre de regard affectueux que nous avions l’habitude de voir de la part d’épouses présidentielles solidaires.

Dans la brève apparition, Meghan, 39 ans, jaillit qu’ils « utilisent le podcasting pour conduire des conversations puissantes », avant qu’Harry, 36 ans, ne signale « qui inspirent, défient et éduquent ».

« Nous avons créé Archwell audio pour nous assurer que nous pouvons élever des voix qui ne sont peut-être pas entendues et entendre les histoires des gens », poursuit Meghan, qui portait une robe Oscar de la Renta de 2645 £.

Harry termine: « Et la plus grande partie de cela consiste à essayer de créer cette communauté où vous pouvez partager, qui encouragera tout le monde à partager ensuite leurs propres vulnérabilités dans cet espace sûr. » On ne sait pas quand la vidéo a été filmée.

Le duc et la duchesse ont annoncé l’année dernière qu’ils avaient conclu un accord avec le géant du streaming musical, estimé à 30 millions de livres sterling.

Ce sont des accords commerciaux comme celui-ci qui ont mis le couple en contradiction avec l’impartialité exigée des fonctionnaires et ont apparemment conduit à la scission permanente avec le cabinet.

Le prince Harry et Meghan seraient sous le choc parce que la reine les a dépouillés de leurs patronages royaux et sportifs après avoir « donné leur cœur » à Mme Winfrey lors d’un tournage de deux jours dans leur manoir de 11 millions de livres sterling la semaine dernière.

L’interview révélatrice doit être diffusée le dimanche 7 mars sans sujets interdits, une source avertissant la famille de Harry que l’émission serait le bon « moment pour se cacher derrière le canapé du palais ».

Vendredi, il a été annoncé que le duc et la duchesse avaient été démis de leurs fonctions restantes après leur séparation d’essai de 12 mois de la vie royale et leur déménagement aux États-Unis.

Le duc et la duchesse de Sussex, qui vivent maintenant en Californie après avoir quitté leurs fonctions de membres supérieurs de la famille royale l’année dernière, ont annoncé qu’ils attendaient leur deuxième enfant le jour de la Saint-Valentin.

Le couple a ensuite émis un reproche sévère, déclarant qu’il offrirait « un soutien continu aux organisations qu’ils ont représentées quel que soit leur rôle officiel ».

Ils ont signé: «Nous pouvons tous vivre une vie de service. Le service est universel. ‘

Des sources proches du monarque ont déclaré au Sunday Times que la riposte était « irritante et insultante pour la reine ».

Une source a déclaré au Mail: « Leur déclaration en réponse au sentiment sincère de la reine selon lequel le couple est toujours des membres très aimés de sa famille a été considérée comme très irrespectueuse. »