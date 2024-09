Le prince Harry a évité une conversation « ridicule » pour freiner le Megxit

Le prince Harry voulait désespérément quitter le Royaume-Uni, malgré les efforts de persuasion d’un ancien Premier ministre.

Le duc de Sussex, qui a fui son pays d’origine pour se rendre au Canada aux côtés de son épouse Meghan Markle en 2020, a reçu un discours d’encouragement de Boris Johnson.

Dans ses mémoires, Unleashed, Boris révèle : « Il y a eu une affaire ridicule quand ils m’ont fait essayer de persuader Harry de rester. Une sorte de discours d’encouragement viril. Totalement désespéré.

La réunion a eu lieu lors d’un sommet sur l’investissement entre le Royaume-Uni et l’Afrique dans les Docklands de Londres le 20 janvier 2020.

Le prince Harry a quitté la famille royale en 2020 aux côtés de son épouse Meghan Markle et de son fils, le prince Archie. Le couple a ensuite accusé la famille royale de faire preuve de racisme envers leur fils et a publiquement partagé ses griefs à la télévision. Harry et Meghan vivent désormais en Californie, où ils ont également accueilli leur fille, la princesse Lilibet.